Янукович объяснил, зачем нужны переговоры с ЕС и Россией

Президент Виктор Янукович считает, что важно налаживать конструктивные отношения в треугольнике Украина - ЕС - Россия. Об этом он сказал в комментарии журналистам после завершения встречи с Президентом Французской Республики Франсуа Олландом.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Все, что нам необходимо сделать для того, чтобы построить нормальные отношения в формате ЕС - Украина - Россия - это наша обязанность и наш большой интерес", - сказал Янукович.

По словам Президента, без обсуждения путей решения проблемных вопросов, которые сейчас существуют в Украине, будет трудно двигаться вперед.

"Для нас очень важно, что сейчас эта остановка и этот тайм-аут открывают нам новые возможности", - сказал Янукович.

Ранее "Главред" сообщал, что Европа отказалась от трехсторонних переговоров с участием Украины и России. Это "не является выходом и не имеет прецедентов", заявил министр председательствующей в ЕС Литвы Линас Линкявичус.