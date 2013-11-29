Пшонка назвал условие выезда Тимошенко за границу

Генпрокурор Виктор Пшонка рассказал, что экс-премьер Юлия Тимошенко может быть вывезена на лечение за границу только в рамках действующего украинского законодательства.

Он подчеркнул, что Украина - первое государство в мире, которое подходит к принятию закона, который предусматривает лечение заключенных за рубежом, сообщает УНИАН.

"Мы сегодня первые для того, чтобы принять такой закон", - сказал Пшонка.

Генпрокурор выразил убеждение, что такой закон не должен носить индивидуальный характер, а должен касаться всех заключенных.

Пшонка также выразил убеждение, что в настоящем акте должны быть прописаны "мотивы данного закона, расписан порядок процессуальный этого закона", должны быть учтены обязательства страны, которая принимает на лечение заключенного, компенсация убытков, способ решения вопроса наличия других уголовных дел, которые расследуются в отношении заключенного.

"Будет закон отдельный в лечении граждан вне Украины, где все это будет прописано, включая то, о чем вы говорите - смягчение и тому подобное, тогда будет соблюдена и процедурность выполнения этого закона", - подчеркнул Пшонка.

Ранее "Главред" сообщал, что Пшонка заявил: решение по лечению Тимошенко за границей должно быть принято исключительно в законодательной плоскости, даже если оно будет политическим.