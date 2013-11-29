Украинцы выстроили живую цепь между Киевом и Евросоюзом: опубликованы фото

Тысячи людей по всей Украине вышли на улицы, чтобы создать живую цепь от Киева до границы с Евросоюзом.

Об этом сообщает УНИАН.

Участие в акции приняли, в основном, молодежь и студенты, но было много и людей старшего возраста.

Акцию поддержали жители Киева, Львова, Ялты, Житомира, Ровно и ряда других городов.

Напомним, что организаторы Евромайдана сегодня пообещали представить план действий в ответ на провал Украиной Вильнюсского саммита.