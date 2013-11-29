В Киеве на Евромайдане появились сотни "беркутовцев", опубликованы фото

В пятницу, 29 ноября, на Майдане Независимости, где продолжается митинг в поддержку евроинтеграции - Евромайдан, срочно прибежали несколько сотен бойцов спецподраздения "Беркут" в полном снаряжении.

Они создали живой "коридор" в сторону Михайловской площади, соощает УНИАН.

Как пишет информагентство, причина передислокации правоохранителей пока непонятна. Столкновений нет.

"Беркут" окружил микроавтобусы с озвучкой", - написал на своей странице в Facebook глава пресс-службы ВО "Свобода" Александр Аронец.

Ранее "Главред" сообщал, что на Евромайдане появились провокаторы с металлическими трубами, которые они скрывают под одеждой.

Также напомним, что неподалеку от Евромайдана - в Мариинским парке собралось около 5 тысяч молодчиков, которые избили журналистов и милиционеров, попытавшихся заступиться за них.

Фото: FacebookАлександра Аронца, @TukvaSociopat