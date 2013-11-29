Декларация саммита в Вильнюсе: Украина предана Аcсоциации с ЕС

Участники саммита "Восточного партнерства" в Вильнюсе приняли декларацию, касающуюся Украины.

Как сообщает УНИАН, в документе отмечается "беспрецедентная общественная поддержка" политической Ассоциации и экономической интеграции Украины с Евросоюзом (имеются в виду, по всей видимости, акции протеста на Евромайдане). Также отмечается, что участники саммита приняли к сведению решение украинской власти временно приостановить процесс подготовки и подписания Соглашения об ассоциации и глубокой и всеобъемлющей зоне свободной торговли с ЕС.

"Они также принимают во внимание беспрецедентную общественную поддержку политической ассоциации и экономической интеграции Украины с ЕС... ЕС и Украина подчеркивают свою преданность подписанию этого Соглашения на основе решительных действий, значительного прогресса в трех сферах, которые были отмечены на саммите Украина-ЕС в 2013 году. До настоящего времени уже значительный прогресс был достигнут", - говорится в документе.

Участники саммита "Восточного партнерства" также заявили, что 6 стран инициативы достигли значительного прогресса, но еще больше должно быть сделано для усиления демократии, уважения фундаментальных свобод и верховенства права.

Напомним, на саммите в Вильнюсе Украина и ЕС не подписали Соглашения об ассоциации.

Европейские политики выразили разочарование по этому поводу, но отметили, что двери для интеграции Украины в ЕС остаются открытыми.

В то же время, Президент Виктор Янукович заявил о намерении подписать Соглашение об ассоциации в ближайшей перспективы и назвал пять шагов, которые Европа могла бы сделать навстречу Украине.