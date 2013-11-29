На Евромайдане произошла драка с участием "титушек"

В пятницу, 29 ноября, на Майдане Независимости, где продолжается митинг в поддержку евроинтеграции - Евромайдан, началась драка с участием спортсменов-"титушек".

Об этом сообщает УНИАН.

Возле оппозиционных микроавтобусов началась драка при участии так называемых "титушек", которые прорвались к месту оцепления со стороны Майдана Независимости. Бойцы спецподразделения "Беркут" пытаются прекратить драку.

Кроме того, милиционеры заблокировали участников Евромайдана, встав в шеренгу вдоль Крещатика. Такое же блокирование было осуществлено напротив Дома профсоюзов.

На этом месте периодически возникают столкновения "беркутовцев" с митингующими.

Два агитационных автомобиля были только что заблокированы автомобилем ГАИ. Депутаты с крыши автомобиля сообщают, что в этих автомобилях нет запрещенных вещей и что они следуют на санкционированный митинг на Майдан Незавимости.

Драка в итоге закончилась, но ситуация на Майдане Независимости остается сложной. Участники митинга думают, что их могут разогнать, в центр Киева свезли много бойцов "Беркута".

Ранее "Главред" сообщал, что на Евромайдане появились провокаторы с металлическими трубами, которые они скрывают под одеждой.

Также напомним, что неподалеку от Евромайдана - в Мариинским парке собралось около 5 тысяч молодчиков, которые избили журналистов и милиционеров, попытавшихся заступиться за них.

Фото: Facebook Александра Аронца