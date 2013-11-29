На Евромайдан подтянули дополнительные силы "Беркута", опубликованы фото

К Майдану Независимости в Киеве, где продолжается митинг в поддержку евроинтеграции - Евромайдан и где граждане пытались заблокировать два микроавтобуса "Газель" с акустическими колонками на крыше, подтягивают дополнительные силы "Беркута".

Несколько десятков правоохранителей окружили эти автобусы, им на помощь к Майдану подтянуто еще несколько автобусов со спецназом, сообщает УНИАН.

Только что неизвестные молодчики пытались прорвать окружение к заблокированным микроавтобусам, но "Беркут" оттесняет их от Дома профсоюзов на Крещатик.

Нардеп от "Батькивщины" Александра Кужель написала в своем Facebook: "Людмилу Денисову и десять народных депутатов на Майдане окружили беркутовцы. Кольцо сжимается, атака поддерживается газом".

Возле окруженных "Беркутом" автобусов на Майдане зажгли дымовые шашки. По команде несколько сотен милиционеров надели противогазы. Со стороны митингующих раздались возгласы, что шашки зажгли провокаторы.

Напомним, что правоохранители не пускают на Майдан Независимости два агитационных микроавтобуса. На крыше одного из них находится народный депутат от "Батькивщины" Олег Медуница. Правоохранители плотным кольцом окружили микроавтобусы и держат их на въезде на майдан со стороны Михайловской площади, напротив Дома профсоюзов. Депутаты ведут переговоры с руководителями милиции на месте, однако пока безуспешно. Несмотря на то, что на проезжей части скопилось несколько сотен людей, инспекторы ГАИ не остановили движение на пересечении Крещатика и Институтской.

Ранее "Главред" сообщал, что на Евромайдане появились провокаторы с металлическими трубами, которые они скрывают под одеждой.

Также напомним, что неподалеку от Евромайдана - в Мариинским парке собралось около 5 тысяч молодчиков, которые избили журналистов и милиционеров, попытавшихся заступиться за них.

Фото: @TukvaSociopat