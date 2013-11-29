Президент Польши отменил визит в Украину

В пятницу, 29 ноября, стало известно, что президент Польши Бронислав Коморовский отменил запланированный на следующий понедельник, 2 декабря, визит в Украину.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Коморовского сообщает УНИАН.

"Все, что было запланировано на понедельник, 2 декабря, отменено", - сказала собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в понедельник Коморовский планирует принять участие в открытии нового пункта пропуска на польско-украинской границе вместе с Президентом Виктором Януковичем, а также в польско-украинском экономическом форуме во Львове.

Представитель организатора форума сказал, что в нем также должны были принять участие президенты Украины и Польши, но они отменили свое участие.

Ранее "Главред" сообщал, что Коморовский заявил: Евросоюз должен подписать Соглашение об ассоциации с Украиной без освобождения экс-премьера Юлии Тимошенко.

По его мнению, это позволит решить ее вопрос в будущем, а сама она призывает к реализации собственно такого варианта.

Однако Украина сама отказалась от подписания Ассоциации с ЕС.