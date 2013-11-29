Эксперт рассказал, когда Украина может подписать Соглашение об ассоциации с ЕС

Перерыв в подписании Соглашения об Ассоциации с ЕС ни в коем случае нельзя расценивать как проигрыш Украины и тем более как шаг, закрывающий для нашей страны европерспективы.

Такое мнение высказал руководитель Института медиа-моделирования и политико-экономического анализа "Перспектива" Евгений Черненко, пишет УНИАН.

"Сегодня общественность скорее эмоционально оценивает произошедшее. Оппозиция умело пользуется настроениями общества, подогревая ситуацию в стиле "все пропало". Но, на самом деле, если трезво проанализировать сказанное на саммите, нужно говорить, что все только начинается. И Евросоюз, и украинская власть подтвердили евроустремления Украины. Более того, назывались конкретные сроки, к которым стороны попытаются решить клубок экономических и внешнеполитических проблем, помешавших подписать Соглашение сегодня, – это март следующего года", – сказал эксперт.

По его словам, "в ближайшие месяцы многое будет зависеть от того, насколько Евросоюз окажется готов оказать необходимую экономическую и политическую помощь Украине".

"Также важно, какая из сторон внутри Украины сумеет более аргументированно изложить Президенту свое видение будущего страны – "евроинтеграторы", которые олицетворяются сегодня с вице-премьером Арбузовым или "красные директора", чью политику поддерживает премьер Азаров. В любом случае, это вопрос ближайшего будущего. Полагаю, народ должен дать украинской власти время, чтобы она попыталась решить те проблемы, которые помешали подписанию Соглашения", – сказал эксперт.