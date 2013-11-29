Луценко предложил Евромайдану план: забастовки, отставка Азарова и досрочные выборы

Оппозиционер считает, что Президенту нужно выдвинуть крайний срок по евроинтеграции.
Экс-глава МВД Юрий Луценко предложил киевскому Евромайдану план действий, благодаря которому, по его мнению, можно добиться возобновления евроинтеграции Украины.
Список действий, которые, по мнению политика, позволят подписать Соглашение об ассоциации с ЕС, проваленное на саммите в Вильнюсе, он опубликовал на своей странице в Facebook.
Луценко раскритиковал Президента Виктора Януковича за то, что он не подписал Соглашение об ассоциации, но отметил, что "благодаря массовым евромайданам по всей Украине, двери в Европу для нас остаются открытыми, и это дает нации возможность бороться за свое будущее".
В связи с этим, экс-министр предложил следующий план действий:
1.Выдвижение Януковичу срока для евроинтеграции до 15 марта.
2. Создание Движения "Евромайдан" из числа лидеров парламентской оппозиции, студенчества и гражданского общества для координации протестных акций и политических кампаний.
3. Евромайдан выдвигает требование отставки Азарова и досрочных парламентских выборов.
4. Оппозиционная тройка объявляет согласованную команду Президент/Премьер/Председатель ВР.
5. Студенческая забастовка охватывает большую часть полумиллионного киевского студенчества и других вузов страны.
6. Парламентская оппозиция блокирует парламент.
5. Предприниматели Киева и других областей также объявляют забастовку.
6. Достижение политического решения о перевыборах парламента с полномочиями Конституции 2004 года.
7. Победа проевропейских сил в ВР, формирование нового правительства, которые в кратчайшие сроки принимают все необходимые для евроинтеграции законы.
8. Подписание Соглашения об ассоциации с ЕС.
9. Создание системы международного мониторинга за президентскими выборами 2015 года.
10. Избрание нового руководства страны. Начало глубоких еврореформ.
Напомним, в Вильнюсе Соглашение об ассоциации Украины и ЕС подписано не было. Президент Виктор Янукович заявил, что Киев не отказывается от европерспектив, а лидеры ЕС выразили разочарование решением украинской власти, но сказали, что двери в союз сейчас не закрываются.