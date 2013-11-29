Луценко предложил Евромайдану план: забастовки, отставка Азарова и досрочные выборы

Экс-глава МВД Юрий Луценко предложил киевскому Евромайдану план действий, благодаря которому, по его мнению, можно добиться возобновления евроинтеграции Украины.

Список действий, которые, по мнению политика, позволят подписать Соглашение об ассоциации с ЕС, проваленное на саммите в Вильнюсе, он опубликовал на своей странице в Facebook.

Луценко раскритиковал Президента Виктора Януковича за то, что он не подписал Соглашение об ассоциации, но отметил, что "благодаря массовым евромайданам по всей Украине, двери в Европу для нас остаются открытыми, и это дает нации возможность бороться за свое будущее".

В связи с этим, экс-министр предложил следующий план действий:

1.Выдвижение Януковичу срока для евроинтеграции до 15 марта.

2. Создание Движения "Евромайдан" из числа лидеров парламентской оппозиции, студенчества и гражданского общества для координации протестных акций и политических кампаний.

3. Евромайдан выдвигает требование отставки Азарова и досрочных парламентских выборов.

4. Оппозиционная тройка объявляет согласованную команду Президент/Премьер/Председатель ВР.

5. Студенческая забастовка охватывает большую часть полумиллионного киевского студенчества и других вузов страны.

6. Парламентская оппозиция блокирует парламент.

5. Предприниматели Киева и других областей также объявляют забастовку.

6. Достижение политического решения о перевыборах парламента с полномочиями Конституции 2004 года.

7. Победа проевропейских сил в ВР, формирование нового правительства, которые в кратчайшие сроки принимают все необходимые для евроинтеграции законы.

8. Подписание Соглашения об ассоциации с ЕС.

9. Создание системы международного мониторинга за президентскими выборами 2015 года.

10. Избрание нового руководства страны. Начало глубоких еврореформ.

Напомним, в Вильнюсе Соглашение об ассоциации Украины и ЕС подписано не было. Президент Виктор Янукович заявил, что Киев не отказывается от европерспектив, а лидеры ЕС выразили разочарование решением украинской власти, но сказали, что двери в союз сейчас не закрываются.