"Беркут" и милиция окружили Евромайдан, опубликованы фото

29 ноября 2013, 17:40

На анти-Евромайдане собралась сотня бомжей и "шахтеров".

  • "Беркут" на Майдане @TukvaSociopat
  • "Беркут" на Майдане @TukvaSociopat
  • "Беркут" на Майдане @TukvaSociopat
  • Анти-Майдан у Лядских ворот @TukvaSociopat
  • Списки участников анти-Майдана у Лядских ворот @TukvaSociopat
  • "Беркут" на Евромайдане @lb_ua
  • "Беркут" на Евромайдане @lb_ua

В пятницу, 29 ноября, вечером сотрудники милиции и бойцы спецназа "Беркут" оцепили Майдан Независимости, где продолжается митинг в поддержку евроинтеграции - Евромайдан, со стороны Главпочтамта.

Милиционеры выстроились по четной стороне Крещатика от Главпочтамта до Дому профсоюзов, беркутовцы – по нечетной, сообщает ЛІГАБізнесІнформ.

Кроме того, сотрудники милиции выстроились вдоль проезжей части от угла улицы Институтской до металлического забора, за которым монтируют новогоднюю елку. Правоохранители также разделилигующих на разных стронах Крещатика.

Кроме того, напротив Евромайдана - рядом с Лядскими воротами - организовали альтернативный митинг, где уже установили сцену, сообщает "Украинская правда"

Возле сцены собрались около 100-150 человек без символики, говорят, что они от донецких шахтеров. А люди, похожие на бездомных, говорят, что они стоят "за благосостояние и счастье".

Одновременно удалось сфотографировать, как какая-то женщина записывает фамилии людей, которые присутствуют на так называемом митинге.

Ранее "Главред" сообщал, что несколько десятков бойцы спецназа заблокировали автобусы оппозиции с озвучкой, после чего особо "горячие головы" из числа митингующих пошли в атаку на правоохранителей.

Возле окруженных "Беркутом" автобусов на Майдане зажгли дымовые шашки. По команде несколько сотен милиционеров надели противогазы. Со стороны митингующих раздались возгласы, что шашки зажгли провокаторы.

Фото:  @TukvaSociopat, @lb_ua

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Киев Беркут Евромайдан титушки драка бомжи Майдан Независимости
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