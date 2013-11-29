"Беркут" снял блокаду с Евромайдана

В пятницу, 29 ноября, вечером сотрудники милиции перекрыли движение автотранспорта по Крещатику, где продолжается митинг в поддержку евроинтеграции - Евромайдан,от Институтской до Бессарабской площади.

Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.

Кордоны, которые стояли по обе стороны тротуара, сняты. Теперь участники акции свободно могут переходить с одной стороны Крещатика на другую.

Ранее "Главред" сообщал, бойцы "Беркута" и простые милиционеры оцепили Евромайдан. Два кордона были выставлены вдоль Крещатика от здания Главпочтамта до Дома профсоюзов, а потом вдоль Институтской.

Также напомним, что сегодня несколько десятков "беркутов" заблокировали автобусы оппозиции с озвучкой, после чего особо "горячие головы" из числа митингующих пошли в атаку на правоохранителей.

Возле окруженных "Беркутом" автобусов на Майдане зажгли дымовые шашки. По команде несколько сотен милиционеров надели противогазы. Со стороны митингующих раздались возгласы, что шашки зажгли провокаторы.

Фото: @lb_ua