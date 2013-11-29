На Евромайдан пришли десятки тысяч - митинг благословили священники трех Церквей

В пятницу, 29 ноября, на сцену на Майдане Незалежности, где проходит акция сторонников евроинтеграции - Евромайдан, вышли священники трех украинских Церквей - УГКЦ, УПЦ КП и РКЦ.

Они вместе с участниками акции провели молебен за Украину, сообщает risu.org.ua.

В конце молебна все спели "Боже, великий Единый" – духовный гимн Украины. Один из священников зачитал со сцены поэзию Ивана Франко "Народе мій, замучений, розбитий"...

Таким образом, три Церкви Украины выразили свою солидарность с народом и благословили Евромайдан.

Сегодня на Евромайдане собралось несколько десятков тысяч человек. Об этом в своем микроблоге в Twitter TukvaSociopat.

"Десятки тысяч людей собрались на Майдан против режима Януковича - Хрещатик заполнен Свободными Гражданами!", - написал он.

Ранее "Главред" сообщал, что в воскресенье, 24 ноября, на киевский Евромайдан собралось от 100 до 150 тысяч человек, которые потребовали евроинтеграции для Украины.

Фото: @lb_ua