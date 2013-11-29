Евромайдан выдвинул свои требования и назвал дату следующей акции протеста

После фактического провала Украины, которая не подписала Соглашение об ассоциации с ЕС на саммите "Восточного партнерства" в Вильнюсе, выступающий за евроинтеграцию Евромайдан принял резолюцию, в которой потребовали подписания Ассоциации.

Об этом сообщает facebook Евромайдана.

Приводим полный текст резолюции:

Мы, граждане Украины, объединившиеся в поддержку идеи евроинтеграции, сегодня заявляем: мы продолжаем борьбу за европейскую Украину и будем активно действовать, чтобы наше главное требование - подписание Соглашения об ассоциации с ЕС - было выполнено.

Мы констатируем, что Виктор Янукович, к которому с евромайданов Украины и мира обращались сотни тысяч людей, проигнорировал нашу волю, сорвав подписание соглашения с ЕС. Вместо того, чтобы вести страну в европейское будущее, как того хотят миллионы украинцев, он поворачивает страну в прошлое.

Несмотря на провал Януковича, мы, граждане, собравшиеся на ЕвроМайдане, показали ему и всему миру: мы способны побороть разочарование и апатию, умеем самоорганизовываться, проводить мирные акции, объединяться и действовать ради выполнения общих требований.

Мы Есть. И мы - настоящие Европейцы.

Мы сила, которая заставит с собой считаться всех. ЕвроМайдан - это наш первый шаг, и теперь задачи по реализации европейских принципов в Украине становятся еще более сложными.

Мы предлагаем:

1. Сформировать координационный совет ЕвроМайдана из числа известных экспертов, общественных активистов, студенческих организаций и представителей парламентских оппозиционных партий, чтобы обеспечить диалог между украинским гражданским обществом и европейским сообществом.

2. Констатировать, что Президент, Верховная Рада и Кабинет министров оказались не способными обеспечить реализацию стратегического геополитического курса развития государства. Мы требуем отставки Президента Виктора Януковича.

Мы требуем прекратить практику политических репрессий против активистов ЕвроМайдана, студентов, общественных активистов, оппозиционных лидеров.

Мы благодарим глав государств и правительств стран-членов ЕС за все усилия, которые они приложили для реализации наших европейских стремлений. И аплодируем тем людям, усилиями которых 8 дней в Киеве и других городах страны жили ЕвроМайданы, ставшие уникальными площадками для волеизъявления украинских европейцев.

1 декабря в годовщину Референдума о независимости Украины, в 12:00 мы придем на Майдан, проведем народное вече и сообща определим свои дальнейшие действия.

Это - начало очистки украинской власти. Мы придем с вениками на вече и этим покажем Януковичу, если он не уйдет, то мы его выметем.

Ранее "Главред" сообщал, что в Вильнюсе президент Виктор Янукович подтвердил намерение Украины подписать Соглашение об ассоциации уже в ближайшей перспективе. Он также напомнил, что Украина и Евросоюз уже более шести лет идут непростым курсом переговоров и поиска компромиссов. Президент уверен, что на этом пути осталось сделать лишь несколько решающих шагов.

Также напомним, что ряд стран назвали отказ Украины от Ассоциации с ЕС исторической ошибкой.

Фото: @lb_ua