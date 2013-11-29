Яценюк на Евромайдане заявил о победе Путина и пообещал протесты по всей Украине

Отказ Украины от подписания Соглашения об ассоциации с ЕС на саммите в Вильнюсе является победой российского президента Владимира Путина и поражением нашей страны.

Об этом заявил лидер фракции "Батькивщина" в парламенте Арсений Яценюк. Политик также пообещал вместе с другими лидерами оппозиции, Виталием Кличко и Олегом Тягнибоком, проехать по всей Украине с протестными акциями.

"У нас есть цель. Первое - подписать Соглашение (об ассоциации - ред.) с ЕС. Второе - выполнить это Соглашение и сделать Украину европейским государством", - сказал оппозиционер.

Кроме того, Яценюк обвинил в измене украинскую власть и отметил, что "сегодня (после саммита в Вильнюсе - ред.) выиграл Владимир Путин". В связи с этим, политик пообещал сменить нынешний политический режим, в частности, добиваться рассмотрения в парламенте вопроса об импичменте президента.

"Еще одна наша задача - это массовые протестные акции по всей Украине. Мы проедем по всей Украине. Они должны увидеть нашу силу, они должны увидеть, что есть единство оппозиции, гражданского общества и проевропейски настроенных граждан", - сказал Яценюк.

Перед Яценюком на Майдане выступил Юрий Луценко, который предложил свой план действий, озвученный раньше.

После выступлений Яценюка и других лидеров оппозиции певица Руслана зачитала резолюцию Евромайдана с требованием об отставке власти в связи с провалом Соглашения об ассоциации с ЕС.

Также в резолюции назначено новое вече Евромайдана - оно должно пройти днем в воскресенье, 1 декабря.

Напомним, на саммите в Вильнюсе Украина не подписала Соглашение об ассоциации, вызвав тем самым разочарование Европы.