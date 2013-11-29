Лидеры Европы не позволят России мешать переговорам с Украиной

Даже после временного отказа Украины от подписания Соглашения об ассоциации с ЕС, Лидеры стран Евросоюза на саммите в Вильнюсе предупредили, что не позволят России вмешиваться в переговоры об интеграции с Украиной.

Об этом сообщает ВВС Russian.

Выступая на заключительной пресс-конференции саммита, президент Евросовета Херман ван Ромпей сказал, что позиция Евросоюза остается ясной.

"Предложение о подписании наиболее амбициозного соглашения, которое Европейский союз когда-либо предлагал стране, не являющейся членом ЕС, по-прежнему лежит на столе".

По словам ван Ромпея, стороны близки к подписанию договора.

"Мы не можем упустить это рандеву с историей. Мы должны отложить в сторону краткосрочные соображения, и нужно преодолеть давление из-за границы. Наступило время мужества. Пришло время принятия решений".

Под "давлением из-за границы" глава Евросовета имел в виду Россию, пишет агенство.

Ранее "Главред" сообщал, что в Вильнюсе президент Виктор Янукович подтвердил намерение Украины подписать Соглашение об ассоциации уже в ближайшей перспективе. Он также напомнил, что Украина и Евросоюз уже более шести лет идут непростым курсом переговоров и поиска компромиссов. Президент уверен, что на этом пути осталось сделать лишь несколько решающих шагов.

Также напомним, что ряд стран назвали отказ Украины от Ассоциации с ЕС исторической ошибкой.