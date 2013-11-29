Азаров о позитиве саммита в Вильнюсе: ЕС услышал о наших проблемах

Премьер Николай Азаров прокомментировал итоги Вильнюсского саммита, на котором Украина отказалась от Ассоциации с ЕС, заявив, что у нашей делегации и Президента Виктора Януковича была возможность разъяснить свою позицию первым лицам Европейского Союза.

Об этом рассказал в интервью телеканалу "Украина".

"На мой взгляд, это уже позитивно. Второе, что было очень важно - Европейский Союз впервые на высоком уровне услышал о тех проблемах, которые у нас есть в стране и о тех проблемах, которые нам предстоит решить. В беседах с руководителями стран ЕС, по крайней мере, мы получили понимание этих проблем и желание участвовать в оказании нам соответствующей помощи", - рассказал премьер.

По словам Азарова, Соглашение об Ассоциации с ЕС – это, по сути, "наша внутренняя дорожная карта", которую Украина сама себе наметила и будет выполнять, независимо от того подписали или не подписали документ в Вильнюсе.

Дело не в подписании, считает Азаров, а в том, чтобы "создавать такие условия, чтобы можно было развивать свою экономику. Надо помнить, что открытие своего рынка это всегда выигрыш, прежде всего, для более конкурентной экономики. Открывая свой рынок - мы более конкурентному партнеру даем сразу преимущество. И поэтому открывать свой рынок нужно поэтапно".

Ранее "Главред" сообщал, что в Вильнюсе президент Виктор Янукович подтвердил намерение Украины подписать Соглашение об ассоциации уже в ближайшей перспективе. Он также напомнил, что Украина и Евросоюз уже более шести лет идут непростым курсом переговоров и поиска компромиссов. Президент уверен, что на этом пути осталось сделать лишь несколько решающих шагов.

Также напомним, что ряд стран назвали отказ Украины от Ассоциации с ЕС исторической ошибкой.

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