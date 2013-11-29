Лидеров оппозиции не пускали в прямой эфир, Шустер говорит о технических проблемах

Кличко, Яценюк и Тягнибок после перерыва таки приняли участие в шоу "Шустер LIVE".
Об этом сообщает "Украинская правда".
Во время рекламы после первой части программы лидеры оппозиции ворвались в студию и пытались выяснить, почему их не впускали. В студию также зашел Павел Елизаров - акционер "Савик Шустер Студио", который, по словам Тягнибока, был на входе и руководил охраной.
Когда рекламная пауза завершилась, оказалось, что в эфире телеканала "Интер" начался показ российского сериала о тюрьме "Майор полиции". Когда это выяснилось, ведущий Савик Шустер в разговоре с гостями в студии сказал: пожалуй, это будет его последний эфир на телеканале " Интер" и таким образом он прощается с присутствующими.
Шустер также сказал, что не знает, будет ли в пятницу продолжение эфира, и заявил, что не знал, что он будет прерван сериалом.
В студии началась ссора между нардепами-регионалами Еленой Бондаренко, Владимиром Олейником и Александром Вилкулом, которые принимали участие в первой части программы, а также депутатами от оппозиции.
В студии приглушили свет. Однако Яценюк заявил, что оппозиция не намерена покидать студию, пока не восстановят эфир политического ток-шоу.
Кроме того, выяснилось, что Кличко, Яценюк и Тягнибок при помощи своей охраны сломали двери в помещение, где проходит ток-шоу Савика Шустера "Шустер LIVE". Об этом РБК-Украина сообщил один из сотрудников студии Савика Шустера.
После почти часовой задержки программа вышла-таки в эфир. Ведущий Савик Шустер объяснил, что перерыв был связан с техническими проблемами.
После перерыва лидеры оппозиции приняли участие в программе.
Ранее "Главред" сообщал, что 27 ноября Тягнибока, Кличко и Яценюка не пропустили в здание Кабмина. "Все входы заблокированы и на дверях написано "ремонт", - сказал Кличко.
Фото: censor.net.ua, видео:Украинская правда