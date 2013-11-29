Лидеров оппозиции не пускали в прямой эфир, Шустер говорит о технических проблемах

В пятницу, 29 ноября, во время телеэфира политического ток-шоу "Шустер LIVE" возник скандал, когда выяснилось, что лидеров оппозиции - Виталия Кличко, Олега Тягнибока и Арсения Яценюка - не выпустили в прямой эфир.

Об этом сообщает "Украинская правда".

Во время рекламы после первой части программы лидеры оппозиции ворвались в студию и пытались выяснить, почему их не впускали. В студию также зашел Павел Елизаров - акционер "Савик Шустер Студио", который, по словам Тягнибока, был на входе и руководил охраной.

Когда рекламная пауза завершилась, оказалось, что в эфире телеканала "Интер" начался показ российского сериала о тюрьме "Майор полиции". Когда это выяснилось, ведущий Савик Шустер в разговоре с гостями в студии сказал: пожалуй, это будет его последний эфир на телеканале " Интер" и таким образом он прощается с присутствующими.

Шустер также сказал, что не знает, будет ли в пятницу продолжение эфира, и заявил, что не знал, что он будет прерван сериалом.

В студии началась ссора между нардепами-регионалами Еленой Бондаренко, Владимиром Олейником и Александром Вилкулом, которые принимали участие в первой части программы, а также депутатами от оппозиции.

В студии приглушили свет. Однако Яценюк заявил, что оппозиция не намерена покидать студию, пока не восстановят эфир политического ток-шоу.

Кроме того, выяснилось, что Кличко, Яценюк и Тягнибок при помощи своей охраны сломали двери в помещение, где проходит ток-шоу Савика Шустера "Шустер LIVE". Об этом РБК-Украина сообщил один из сотрудников студии Савика Шустера.

После почти часовой задержки программа вышла-таки в эфир. Ведущий Савик Шустер объяснил, что перерыв был связан с техническими проблемами.

После перерыва лидеры оппозиции приняли участие в программе.

Ранее "Главред" сообщал, что 27 ноября Тягнибока, Кличко и Яценюка не пропустили в здание Кабмина. "Все входы заблокированы и на дверях написано "ремонт", - сказал Кличко.

Фото: censor.net.ua, видео:Украинская правда