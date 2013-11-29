Кличко пообещал единого кандидата в президенты от оппозиции

Оппозиция может выдвинуть единого кандидата в президенты уже в первом туре выборов 2015 года.

Об этом в эфире "Шустер LIVE" заявил лидер фракции УДАР Виталий Кличко, сообщает "Украинская правда".

"Есть уверенность в том, что мы сможем объединить наши усилия. Более того, я уверен, что мы сможем выдвинуть единого кандидата не только во втором туре, о котором мы уже договорились, а уже в первом", - сказал политик.



"И уверен, что новый президент, новое правительство сможет... Не сможет, а подпишет ассоциацию с ЕС. И украинцы станут жить по европейским стандартам. И это наша задача", - пообещал Кличко.

Напомним, ранее оппозиционеры договорились о выдвижении единого кандидата в президенты во втором туре выборов.

Также отметим, что в пятницу Кличко вместе с Арсением Яценюком и Олегом Тягнибоком не сразу пустили в студию программы "Шустер LIVE" - произошел скандал.