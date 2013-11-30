На Евромайдане новые драки: "Беркут" разбил журналисту голову

На Евромайдане в Киеве поздно вечером в пятницу, 29 ноября, произошла новая стычка митингующих с правоохранителями. В результате пострадал журналист Reuters Глеб Гаранич - ему разбили голову.

Как сообщает "Украинская правда", патрульные машины заблокировали два автомобиля с аппаратурой для выступлений на Майдане Независимости.



Об этом заявил руководитель подразделения ГАИ Киева Тищенко. Митингующие собрались вокруг машин, а экс-глава МВД Юрий Луценко начал переговоры о том, чтобы транспорт пропустили.

В итоге автомобили были заблокированы, к ним подъехал эвакуатор.

Чуть позже силовики налетели на людей и столкнули их с проезжей части. У одного из митингующих была разбита губа. В итоге милиционеры выстроились в три ряда и оттеснили людей, стоявших на обочине.

Примерно в 0:16 Арсений Яценюк вместе с руководителем ГАИ Киева Тищенко сел в заблокированные машины, что отвезти их на другую сторону улицы.

Позже стало известно, что корреспонденту Reuters Глебу Гараничу силовики разбили голову. Как сообщил в своем Facebook журналист Азад Сафаров, голову его коллеге разбил дубинкой боец "Беркута".

Вместе с тем, по сообщению "Сегодня", на Майдан стягивают "Беркут", который формирует кордоны. По данным издания, в центре Киева сейчас остаются примерно 2 тысячи митингующих.

Отметим также, что после вывоза машин "Беркут" покинул Майдан.

Напомним, в пятницу на Евромайдане уже происходили стычки митингующих с милицией, связанные, в частности, с автомобилями с аппаратурой для выступлений - место проведения акции даже было окружено "Беркутом", временно заблокировавшим машины, а участники протестов говорили о возможном разгоне.

Позже место проведения протестов было разблокировано, и его участники провели вече. Там была зачитана резолюция с требованиями и дальнейшими планами Евромайдана.