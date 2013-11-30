"Беркут" дубинками разогнал Евромайдан в Киеве, опубликованы фото и видео

В ночь на субботу, 30 ноября, 2 тысячи бойцов "Беркута" дубинками разогнали акцию сторонников евроинтеграции – Евромайдан – в Киеве. При этом были избиты журналисты ряда СМИ.

Кроме того, избивались собравшиеся на Майдане независимости в Киеве студенты

В киевской милиции сообщили, что решение разогнать митинг было принято "в связи с частыми правонарушениями" на площади. При этом в милиции сообщили, что демонстранты бросали в "Беркут" камни, пишет Liga.net.

Депутаты от оппозиции срочно собираются в центре города. Депутат Андрей Шевченко сообщил, что сейчас в Шевченковском райотделении несколько десятков задержанных студентов. Туда прибыл Арсений Яценюк.



В то же время участники акции заявили, что не оказывали сопротивления "Беркуту". "Мы мирно стояли, мы пели гимн, когда они пришли. Никто даже не пытался оказывать сопротивление. Людей просто начали избивать", - говорят они.

Ранее "Главред" сообщал, что США пригрозили украинским властям санкциями за разгон Евромайдана. Как заявили посол США в Украине Джеффри Пайетт, свобода высказывания, свобода слова и свобода прессы - фундаментальные принципы. "Отход от этих принципов будет иметь серьезные последствия", - заявил дипломат.

Фото: liga.net, Facebook Григорий Жигалов, Видео: Mustafa Nayyem