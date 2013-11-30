Подробности разгона Евромайдана: "Беркут" избивал людей до крови

Очевидец рассказал, как "Беркут" разогнал студентов
Об этом написал на своей странице в Facebook журналист Григорий Жигалов.
"Евромайдана больше нет — в 4 утра его просто снесли. Жестоко. Людей валили с ног и били. По ногам, по спине, по голове, всех без разбору. Много людей в крови", - написал он.
"Чудом с оператором Тимофеем Кощеем не попали под раздачу, хотя оказались в центре окруженного со всех сторон Майдана", - рассказал очевидец разгона.
Ранее "Главред" сообщал, что в ночь на 30 ноября "Беркут" устроил драку на Майдане Незавимости, в результате чего пострадал журналист Reuters Глеб Гаранич, котрому разбили голову.
Фото: Facebook Григорий Жигалов