Подробности разгона Евромайдана: "Беркут" избивал людей до крови

Стали известны подробности ночного разгона Евромайдана в Киеве. Бойцы спецназа "Беркут" сбивали людей с ног и избивали их до крови.

Об этом написал на своей странице в Facebook журналист Григорий Жигалов.

"Евромайдана больше нет — в 4 утра его просто снесли. Жестоко. Людей валили с ног и били. По ногам, по спине, по голове, всех без разбору. Много людей в крови", - написал он.

"Чудом с оператором Тимофеем Кощеем не попали под раздачу, хотя оказались в центре окруженного со всех сторон Майдана", - рассказал очевидец разгона.

Ранее "Главред" сообщал, что в ночь на 30 ноября "Беркут" устроил драку на Майдане Незавимости, в результате чего пострадал журналист Reuters Глеб Гаранич, котрому разбили голову.

Фото: Facebook Григорий Жигалов