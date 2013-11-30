Евромайдан попросил помощи у мировых лидеров: милиция убивает свой народ

После ночного разгона Евромайдана в Киеве, когда бойцы спецназа "Беркут" избивали участников мирной акции до крови, а потом десятками задерживали их, Евромайдан попросил помощи у мировых лидеров.

Об этом сообщается на странице Евромайдана в Facebook

"ЕвроМайдан просит немедленной помощи от мировых лидеров, так как милиция сейчас калечит и убивает свой народ, нам нужна Ваша помощь", - говорится в обращении.

"То, что произошло ночью, когда "Беркут", которого привезли с восточных регионов Украины, жестоко разогнал абсолютно мирную демонстрацию, свидетельствует только о страхаx Виктора Януковича после Майдана 2004 года", - заявил Арсений в комментарии "Интерфакс-Украина".

Как разгоняли митинг на Майдане Независимости читайте здесь.

Ранее "Главред" сообщал, что США предупредили украинские власти санкциями за разгон Евромайдана. Как заявили посол США в Украине Джеффри Пайетт, свобода высказывания, свобода слова и свобода прессы - фундаментальные принципы. "Отход от этих принципов будет иметь серьезные последствия", - заявил дипломат.

видео: youtube