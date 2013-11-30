Яценюк о разгоне Евромайдана: Украина напоминает Беларусь

После того как в ночь на субботу, 30 ноября, 2 тысячи бойцов спецназа "Беркут" разогнали Евромайдан в Киеве, лидер фракции "Батькивщина", Арсений Яценюк заявил, что после провала на Вильнюсском саммите украинцы проснулись в другой стране, однако планы оппозиции не меняются.

Об этом он заявил в комментарии "Интерфакс-Украина".

"После провала в Вильнюсе мы проснулись в другой стране. Украина после Вильнюса больше напоминает Беларусь", - считает Яценюк.

По его словам Яценюка, "сейчас главная задача вытащить людей, которые находятся в милиции".

"То, что произошло ночью, когда "Беркут", которого привезли с восточных регионов Украины жестоко разогнал абсолютно мирную демонстрацию, свидетельствует только о страхаx Виктора Януковича после Майдана 2004 года", - прокомментировал Яценюк разгон Евромайдана.

Отвечая на вопрос, каковы дальнейшие планы оппозиции, он сказал, что "планы не меняются" и напомнил, что Евромайдан принял решение собраться на большое народное вече в воскресенье, 1 декабря.

"Наши планы остаются такими же, которые были зафиксированы в резолюции Майдана. Это было решение не политических сил, а всего Майдана… В резолюции было заявлено, что Соглашение об ассоциации с ЕС надо подписать с новым президентом, новым парламентом и новым правительством", - отметил политик.

Ранее "Главред" сообщал, что США предупредили украинские власти санкциями за разгон Евромайдана. Как заявили посол США в Украине Джеффри Пайетт, свобода высказывания, свобода слова и свобода прессы - фундаментальные принципы. "Отход от этих принципов будет иметь серьезные последствия", - заявил дипломат.

Фото: liga.net, Видео: youtube.com