Оппозиции удалось вытащить из РОВД активистов разогнанного Евромайдана, опубликованы фото

В субботу, 30 ноября, утром милиция начала отпускать из Шевченковского РУ ГУ МВД в Киеве активистов Евромайдана, задержанных во время разгона мирной акции на Майдане Независимости в Киеве.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь Арсения Яценюка - Ольга Лаппо.

На голове у одного из мужчин была видна кровь, поэтому отпущенного активиста забрала "скорая".

"Уже вытащили более десяти задержанных. Остальные, надеюсь, тоже скоро будут на свободе. Их не могут держать более 5 часов без предъявления обвинений", - написала Лаппо.

Ранее "Главред" сообщал, что В ночь на субботу, 30 ноября, 2 тысячи бойцов спецназа "Беркут" разогнали Евромайдан в Киеве. Они сбивали людей с ног и избивали их дубинками до крови. Десятки людей были задержаны (фото разгона Евромайдана смотрите здесь).

Евромайдан уже попросил помощи у мировых лидеров. "Милиция сейчас калечит и убивает свой ​​народ, нам нужна Ваша помощь", - говорится в обращении.

Фото: Facebook Ольги Лаппо