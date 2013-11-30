Милиция объяснила кровавый разгон Евромайдана: коммунальщики попросили

Наконец-то милиция прокомментировала разгон мирной акции на Майдане Независимости в Киеве, заявив, что освободить Майдан Независимости от активистов попросило коммунальное предприятие "Киевблагоустройство".

Об этом пресс-секретарь ГУ МВД в Киеве Ольга Билык, сообщает 5 канал.

"Представители благоустройства КГГА обратились в столичную милицию с просьбой обеспечить проезд техники, необходимой для обеспечения дальнейших работ на Майдане Незавимости по подготовке к новогодним праздникам. Митингующие эту технику не пропускали, несмотря на неоднократные предупреждения", - рассказала Билык.

По ее словам, правоохранители объяснили митингующим, что такие действия являются противоправными. "Однако, несмотря на это, митингующие начали бросать в сотрудников милиции мусором, а также какими-то горящими предметами. Было принято решение оттеснить митингующих с Майдана Независимости. Что касается тех людей, которые сообщили о том, что получили (травмы – Ред.) от сотрудников милиции, по всем этим фактам будет проведена служебная проверка и будут приняты соответствующие решения", - рассказала она.

Кроме того, в милиции подтвердили, что были задержаны ​​35 активистов Евромайдана, на которых составили админпротоколы. Большинство из них - уже отпущены.

5 канал также сообщает, что 7 избитых активистов были госпитализированы.

Также сообщается, что при разгоне Евромайдана "беркутовцы" жестоко избили известного иммунолога Бориса Донского. Сейчас он находится в больнице, где ему делают операцию.

Ранее "Главред" сообщал, что 2 тысячи бойцов спецназа "Беркут" разогнали Евромайдан в Киеве. Они сбивали людей с ног и избивали их дубинками до крови. Десятки людей были задержаны (фото разгона Евромайдана смотрите здесь).

Евромайдан уже попросил помощи у мировых лидеров. "Милиция сейчас калечит и убивает свой ​​народ, нам нужна Ваша помощь", - говорится в обращении.

Видео: 5 канал