После разгона Евромайдана студенты забаррикадировались в церкви: опубликованы фото

После ночного разгона мирной акции на Майдане Независимости в Киеве активисты Евромайдана укрылись на территории Михайловского монастыря.

Об этом на своей странице в Facebook написал депутат Киевсовета от УДАРа Алексей Давиденко.

"В период монголо-татарского нашествия церковь была единственным местом, где люди укрывались от смерти. В церквях люди прятались, молились и погибали вместе с церквями", - написал депутат.

"Сейчас, все больше людей приходит в Михайловский собор, где люди изнутри забаррикадировались от власти скамейками и поют гимн Украины", - рассказал Давиденко.

Автобус с Беркутом дежурит у бокового въезда в Михайловский собор. У центрального - карета "скорой". На территории собора находятся еще 2 "скорых", сообщает "Украинская правда".

У пострадавших организовано снимают побои, активистов призывают писать заявления, чтобы правоохранителей, виновных в избиении, можно было привлечь к ответственности.

Около 250 человек, которые еще вчера были на Майдане Независимости, в настоящее время на Михайловской площади. Свою евросимволику люди не снимают, расходиться не планируют, пишет издание.

Ранее "Главред" сообщал, что 2 тысячи бойцов спецназа "Беркут" разогнали Евромайдан в Киеве. Они сбивали людей с ног и избивали их дубинками до крови. Десятки людей были задержаны (фото разгона Евромайдана смотрите здесь).

Евромайдан уже попросил помощи у мировых лидеров. "Милиция сейчас калечит и убивает свой ​​народ, нам нужна Ваша помощь", - говорится в обращении.

Фото, видео: Facebook Алексея Давиденко, Twitter Павла Шеремета