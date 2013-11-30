Из-за разгона Евромайдана глава администрации Януковича подал в отставку – СМИ

После ночного разгона мирной акции на Майдане Независимости в Киеве глава Администрации Президента Виктора Януковича - Сергей Левочкин подал в отставку.

Об этом со ссылкой на источник сообщает "Интерфакс-Украина".

У агентство пока нет подтверждения этой информации. По данным источника, решение могло быть вызвано несогласием с действиями милиции по разгону Евромайдана в центре Киева.

Ранее "Главред" сообщал, что 2 тысячи бойцов спецназа "Беркут" разогнали Евромайдан в Киеве. Они сбивали людей с ног и избивали их дубинками до крови. Десятки людей были задержаны (фото разгона Евромайдана смотрите здесь).

Евромайдан уже попросил помощи у мировых лидеров. "Милиция сейчас калечит и убивает свой ​​народ, нам нужна Ваша помощь", - говорится в обращении