Разгон Евромайдана и новые протесты: главные подробности

В Киеве пошли 18-е сутки Евромайдана - акции против остановки евроинтеграции и разгона мирного протеста на Майдане Независимости.

8 декабря на Майдане Независимости началось Третье народное вече - Марш миллиона украинцев. На Майдане собралось около 100 тысяч человек. Люди прибывают постоянно. По прогнозам, на вече соберется больше миллиона людей.

Позже организаторы заявили о том, что число митингующих на Майдане достигло миллиона человек, однако СМИ не подтверждали эти данные.

В субботу, 7 декабря, вечером на Евромайдане собрались десятки тысяч человек, устроив репетицию Третьего народного вече, намеченного на воскресенье, 8 декабря.

Напомним, ночь на 7 декабря выдалась тревожной. Ранним утром самообороновцы снова задержали агрессивных пьяных титушек с пистолетами, которые оказались сотрудниками милиции. Также ночью недалеко от Дома профсоюзов сгорела палатка на 20-40 мест. Позже выяснилось, что причиной пожара стал взрыв канистры с бензином.

Ночью силовики взяли под контроль киевский телецентр. Как пояснили в правоохранительных органах, башню окружили для того, чтобы предотвратить его "взятие" митингующими Евромайдана.

Как позже заявил представитель Гражданской инициативы "Третья Украинская Республика", экс-президент Национальной телекомпании Украины Тарас Стецькив, это было сделано, чтобы перекрыть все информпотоки и создать нужную информационную картину под подписание Декларации об обязательствах вступить в Таможенный союз.

"Когда будет жестокая зачистка Майдана, - телевидение будет показывать "Лебединое озеро", - рассказал Стецькив.

В пятницу, 6 декабря, вечером Шевченковский райсуд Киева на 2 месяца арестовал Андрея Дзиндю, журналиста "Дорожного контроля", хотя присутствовавшие в суде нардепы просили отпустить его на поруки. После вспыхнувшей драки, нардепы и активисты заблокировали здание суда, чтобы не дать автозаку увезти журналиста. Выросли баррикады, а суд осадили около 5 тыс. митингующих. К суду подтянулись около десяти автобусов с "Беркутом", бойцы которого заняли оборону внутри здания.

Ночью выяснилось, что силовики все-таки смогли вывезти Дзиндзю в СИЗО, проведя его по системе тайных ходов. Кроме того, Шевченковский райсуд на два месяца арестовал еще двух человек, якобы причастных к бульдозерному штурму на Банковой 1 декабря. После вынесения приговора протестующие сломали мебель и порвали судье мантию.

Таким образом, число арестованных по делу о штурме возросло до 12-ти.

Напомним, что утро на Майдане началось с молитвы, после которой активисты отправились блокировать Кабмин и Администрацию Президента.

А ночью на Майдане были задержаны двое молодых людей с оружием, которых задержали и передали милиции.

Позже недалеко от Евромайдана прохожие обнаружили мужчину, который лежал в луже крови. Медики, прибывшие по вызову, ничем не смогли ему помочь - они констатировали смерть, а позже тело было отправлено на судмедэкспертизу.

Также 6 декабря было опубликовано интервью бойца киевского "Беркута", который рассказал свою версию событий Евромайдана в ночь на 30 ноября: как спецназовцев избивали "100-150 человек с дубинками и цепями".

В четверг, 5 декабря, митингующие продолжили акцию на Майдане Независимости и пикеты административных зданий. По данным милиции, на протесты в столице собралось не менее 12 тысяч человек.

В то же время, в Киеве началось министерское заседание ОБСЕ, главной темой которого уже стал Евромайдан - со своей оценкой событий в столице выступил украинский премьер Николай Азаров. Он сказал, что понимает протестующих, но заявил, что власть можно менять только на выборах, и обвинил в экстремизме протестующих, занявших здание КГГА и заблокировавших Кабмин.

Один из участников заседания, глава МИД России Сергей Лавров, рассказал об "истерике" Европы, которая началась после срыва Ассоциации с Украиной.

Вместе с тем, протестующим уже объявили решение суда о запрете блокирования админзданий. Милиция дала им пять дней на то, чтобы разблокировать Кабмин и освободить помещение киевской мэрии.

Не состоялось и заседание Рады - она была заблокирована, а потом выяснилось, что собралось недостаточно депутатов.

Вечером 5 декабря стало известно, что свой план действий оппозиции предложила Юлия Тимошенко.

Позже на сайте "Батькивщины" был опубликован полный текст планов и целей Евромайдана по версии оппозиции: главными задачами названы досрочные парламентские и президентские выборы, а также отставка Кабмина и уголовная ответственность спецназовцев, избивавших участников митинга.

Стоит отметить, также что 5 декабря прокуратура объявила об открытии ряда уголовных производств: три дела были возбуждены по факту превышения полномочий сотрудниками "Беркута".

Тем временем, на требования митингующих ответил и глава МВД Виталий Захарченко - он заявил, что не собирается уходить в отставку из-за разгона Евромайдана.

Кроме того, в оппозиции заявили о составлении "списка врагов" Евромайдана, в который попали судьи, бойцы "Беркута" и следователи ГПУ. При этом в МВД уже заявили об уголовной ответственности за такие списки.

Также в Генпрокуратуре официально заявили о начале розыска 22 человек, пропавших в ходе беспорядков в центре столицы.

Интересно, что в прокуратуре впервые назвали официальное количество пострадавших в ходе разгона Евромайдана: их оказалось 79 человек.

Кроме того, представитель ГПУ заявил и о наличии подозреваемого в организации беспорядков: в розыск объявлен лидер "Братства" Дмитрий Корчинский.

Отметим, что были опубликованы также рассказы монахов Михайловского монастыря, которые помогли бежавшим с Евромайдана укрыться от "Беркута".

Также появился рассказа активистки, которую называли погибшей - она сообщила о зверском поведении "Беркута" и шокирующих подробностях.

В среду, 4 декабря, активисты Евромайдана выстояли третью ночь, встретили утро коллективным исполнением Гимна Украины и отправились пикетировать Кабмин.

Несколько сотен человек осадили центральный вход, перекрыв также улицу Грушевского. Однако осада получилась неполной, потому что вход в здание правительства со стороны улицы Садовой стерегут бойцы "Беркута", поэтому работники Кабмина и члены правительства смогли беспрепятственно попасть в здание.

Позже число митингующих под Кабмином возросло до тысячи человек за счет активистов ВО "Свобода". В то же время несколько тысяч человек двинулись с Майдана в сторону Администрации Президента, чтобы усилить пикет со стороны Лютеранской.

Кроме того, сегодня стало известно, что Шевченковский райсуд Киева дал по 2 месяца ареста девяти активистам Евромайдана, избитым и задержанным после штурма Банковой 1 декабря. После этого сотни людей пикетировали здания МВД и ГПУ с требованием привлечь к ответственности "Беркут" за разгон Евромайдана 30 ноября, а также отпустить на свободу арестованных активистов.

Во время заседания Кабмина премьер Николай Азаров уже сделал несколько громких заявлений. По его словам, готовятся кадровые изменения, которые вскоре будут представлены Президенту Виктору Януковичу.

Кроме того, он заметил, что исчерпан повод для уличных протестов в поддержку евроинтеграции. По его словам, "остается необходимая для европейского государства работа по обеспечению стабильного экономического развития".

Также Азаров заявил о готовности власти к переговорам с оппозицией, но при условии разблокирования административных зданий.

В то же время с заявлениями выступили и руководители правоохранительных органов: глава МВД Виталий Захарченко сообщил, что приказал своим подчиненным не применять силу к участникам мирных протестов.

А Генпрокурор Виктор Пшонка потребовал освободить административные здания, занятые протестующими, и напомнил - и митингующим, и силовикам за нарушение закона грозит уголовная ответственность.

Стоит отметить также, что один из бойцов "Беркута" снял видеоролик "отдыха" спецназа: несколько сотен взрослых мужчин в полной боевой выкладке заставили ночевать на полу в коридорах Кабмина (смотрите видео).

Также стала известна еще одна интересная деталь: защитой Евромайдана от внезапной атаки, подобной "зачистке" 30 ноября, занимаются спецназовцы и афганцы, возмущенные действиями "Беркута".

Напомним, что во вторник, 3 декабря, Верховная Рада не поддержала требование оппозиции и не смогла отправить в отставку Кабмин Николая Азарова. За недоверие правительству проголосовали 186 человек при минимально необходимых 226-ти.

В начале своего выступления премьер извинился за кровавый разгон Евромайдана в ночь на 30 ноября и снова пообещал наказать виновных. При этом премьер заявил оппозиции: "Мы протянули вам руку. Если мы встречаем кулак, я говорю – у нас силы достаточно".

Утром того же дня активисты Евромайдана вновь осадили Кабмин с требованием отставки правительства, чуть позже около 3 тысяч митингующих подошли к зданию Рады, но проход им преградили автобусы "Беркута", поставленные поперек улицы Грушевского.

Позже, уже после открытия Рады, у стен парламента собрались десятки тысяч митингующих, которые требовали отставки Азарова. С другой стороны, у парламента расположились несколько тысяч бойцов "Беркута" и Внутренних войск МВД, экипированных для подавления массовых волнений.

В понедельник, 2 декабря, около 6 тысяч митингующих осадили Кабмин и заблокировали Нацбанк с требованием отставки правительства.

Из-за блокады часть сотрудников аппарата Камина не смогли попасть на работу: дорогу им преградили активисты Евромайдана, которые стали "живой цепью" на всех входах в здание правительства(фото)

Позже с комментариями относительно событий Евромайдана выступил Президент Украины Виктор Янукович, премьер Николай Азаров, а также российский президент Владимир Путин.

В частности, Янукович в интервью центральным телеканалам заявил, что акции протеста - неотъемлемое право граждан демократического государства, главное - чтобы митинги были мирными.

Также Президент обвинил оппозицию в том, что она прикрывается детьми.

Тем временем, Азаров на встрече с иностранными послами сообщил, что из-за жесктого разгона, устроенного "Беркутом", уже уволен начальник киевской милиции, "а с остальными сотрудниками проведены соответствующие беседы".

Впрочем, позже замглавы МВД опроверг это заявление премьера и подчеркнул, что результаты служебного расследования еще не готовы.

Отметим, что в своем разговоре с иностранными послами Азаров заверил, что ни он, ни Янукович не знали о планах силового разгона Евромайдана.

Интересно, что российский президент Владимир Путин прокомментировал Евромайдан довольно коротко: "События в Украине напоминают больше не революцию, а погром".

После субботнего разгона Евромайдана в воскресенье, 1 декабря, на акцию протеста в центре Киева собрались до 800 тыс. человек.

Оппозиция заявила о начале всеукраинской забастовки против власти, а также выдвинула требования, среди которых - отставка Кабмина Николая Азарова и наказание главы МВД Виталия Захарченко за разгон Евромайдана.

Фоторепортаж о главных событиях Евромайдана в Киеве смотрите здесь

1 декабря произошли столкновения на Банковой, а митингующие заняли здание Киевсовета (смотрите видео) и Дом профсоюзов.

Поздно вечером 2 декабря на Евромайдане было объявлено, что митингующими занят Октябрьский дворец, в котором активисты смогут согреться и переночевать.

Вечером 1 декабря около 150 человек в масках попытались уничтожить памятник Ленину в центре Киева, но после ряда стычек их оттеснил "Беркут".

Отметим, что Александр Квасьневский, сопредседатель миссии Европарламента и экс-президент Польши, комментируя события в Киеве, заявил, что он поражен размахом протестов. При этом европейский политик назвал худший вариант развития событий: применение оружия милицией.

Напомним, ночью в субботу, 30 ноября, "Беркут" жестоко разогнал Евромайдан. Спецназовцы дубинками и ногами избивали митингующих. В результате пострадали 35 человек, семеро были госпитализированы. Среди пострадавших - двое граждан Польши.

Онлайн-трансляцию новой акции протеста на Майдане Независимости смотрите здесь.

С обращением относительно событий на Евромайдане выступил Президент Украины Виктор Янукович, который заявил, что глубоко возмущен и потребовал наказания виновных.

Интересно, что после ночных событий МВД и прокуратура начали расследование сразу по трем статьям Уголовного Кодекса: "хулиганство" и "сопротивление милиции" - относительно протестующих, и "превышение служебных полномочий" - относительно бойцов "Беркута". Свое расследование инициировала и Обмудсмен.

Как оказалось, активистов Евромайдана разгоняли донецкий, луганский и крымский "Беркут" - львовские и киевские спецназовцы отказались выполнять соответствующий приказ.



Комментируя разгон Евромайдана, представитель Партии регионов Михаил Чечетов сравнил эту акцию с "постоянными пьянками шумных соседей".

О том, как развивались события до разгона Евромайдана, читайте в спецтеме "Главреда". Аналитику и мнения экспертов по теме читайте внизу статьи.

Видео: tsn.ua DrSchuhart, RadioSvobodaOrg, 5 канал

