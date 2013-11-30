Чечетов о разгоне Евромайдана: а как быть, если каждый день пьянки-гулянки

В Партии регионов прокомментировали жестокий разгон Евромайдана на Майдане Независимости в Киеве, заявив, что виновны те, кто препятствовал установке новогодней елки и ледового катка на Майдане Независимости.

"Вина тех, кто не давал установить елку, каток", - сказал регионал Михаил Чечетов в комментарии "Интерфакс-Украина".

В ответ на вопрос, кто должен понести ответственность за применение силы при разгоне активистов, он заявил: "Нужно разобраться с теми, кто не давал установить елку, каток".

Регионал сравнил Евромайдан с шумными соседями в доме.

"Как быть в ситуации, когда в квартире одного каждый день пьянка, гулянка, а соседи хотят спать?.." - отметил он.

Чечетов выразил убеждение в том, что киевляне и туристы хотят видеть в центре столицы елку и каток, а не шумную акцию.

В то же время он отметил, что участники Евромайдана могли реализовать свое право на проведение акции в другой части города.

Также напомним, что по данным источника "Интерфакс-Украина", подал в отставку глава АП Януковича – Сергей Левочкин. По данным источника, решение могло быть вызвано несогласием с действиями милиции по разгону Евромайдана в центре Киева.

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