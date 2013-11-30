Разгон Евромайдана: в больницах 7 человек, есть перелом и травма головы

После разгона "Беркутом" Евромайдана в Киеве за медицинской тпомощью обратились 35 пострадавших.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на главного врача Киевской городской станции скорой медицинской помощи Анатолия Вершигору.

"За прошлые сутки обратилось к нам 35 человек, им была оказана амбулаторная помощь в 7 случаях. 21 пациент был доставлен в больницы. На утро в больницах оставалось 7 человек, но они уже выписаны, потому что не нуждаются в стационарном лечении", - сказал медик на брифинге.

По его словам, еще семь человек сейчаc находятся в больницах. "Один из них не прооперирован, поскольку решается вопрос о его консервативном лечении", - сказал он.

Кроме того, главный врач сообщил, что из Шевченковского райотдела милиции была вызвана скорая помощь для 9 пострадавших, 7 человек были доставлены в больницу, из них 2 - оставлены для дальнейшего лечения.

Также медик заявил, что пострадавшие получили ушибы и ссадины. Есть одна черепно-мозговая травма, и один перелом.

"Одна травма средней тяжести и нуждается в консервативном лечении, а в целом это ссадины, закрытая черепно-мозговая травма", - сказал Вершигора.

Вершигора добавил, что никто из правоохранителей по результатам разгона Майдана не обращался за медицинской помощью в скорую, а возраст пострадавших митингующих - от 18 до 63 лет, несовершеннолетних среди них нет.

Также врач отметил, что принудительной выписки для пострадавших на Майдане никто не применял, и людей выписывали лишь по их личному согласию.

Ранее сообщалось, что при разгоне Евромайдана "беркутовцы" жестоко избили известного иммунолога Бориса Донского.

Напомним, "Беркут" жестоко разогнал Евромайдан в центре Киева. Акция на Майдане Независимости завершена, люди собираются по соседству - на Михайловской площади. Подробности разгона Евромайдана, фото и видео смотрите в спецтеме "Главреда".