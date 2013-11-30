США и Европа возмущены разгоном Евромайдана: это - запугивание

Европа и США с возмущением отреагировали на жестокий разгон Евромайдана на Майдане Независимости в Киеве.

МИД Польши осудил применение силы к участникам Евромайдана. Об этом сообщает Польское радио.

"Пацификация мирных демонстраций не служит европейской интеграции Украины. Мы осуждаем насилие в любой форме", - написал в Твиттере спикер министерства Марцин Войцеховский.

В Твиттере можно также найти пост со страницы Польского посольства в Киеве. "Грубый разгон Евромайдана в Киеве и избиение граждан Республики Польша углубляет недоверие в Польше и в ЕС относительно намерений украинской власти", - говорится в сообщении.

Посол Великобритании в Украине Саймон Смит тоже осудил разгон Евромайдана.

Об этом он написал в своем Твиттере.

"Был глубоко взволнован, когда увидел утром картины запугивания и насилия против мирного Евромайдана в Киеве", - написал Посол Смит.

Глава МИД Швеции Карл Бильдт также возмущен применением силы против протестующих в центре Киева, назвав это репрессиями.

"Репрессии против манифестантов в Киеве глубоко озаботили. Мы продолжаем следить за ситуацией", - говорится в Твиттере шведского дипломата.

"Власти в Киеве должны полностью уважать свободу выражения мнений и право на мирные манифестации. Это - основные европейские ценности", - подчеркнул Бильдт.

Одними из первых на разгон Евромайдана отреагировали США. "Мы призываем правительство Украины уважать права гражданского общества и принципы свободы слова и свободы собраний, которые являются основными для демократических ценностей и краеугольным камнем нашего стратегического партнерства", - цитирует заявление посольства США в Украине УНИАН.

"Мы поддерживаем право граждан выражать свои взгляды с помощью свободных СМИ и путем ненасильственных демонстраций", - подчеркивает Посольство США и призывает правительство Украины "в духе принципов, олицетворяемых ОБСЕ", создавать позитивную атмосферу для гражданского общества и для свободного выражения мнений и обмена ими между гражданами Украины.

Ранее "Главред" сообщал, что после силового разгона Евромайдан уже попросил помощи у мировых лидеров. "Милиция калечит и убивает свой ​​народ, нам нужна Ваша помощь", - говорится в обращении.