На Михайловской площади собрался новый Евромайдан, приехали послы ЕС

После ночного разгона Евромайдана в Киеве, когда бойцы спецназа "Беркут" избивали участников мирной акции до крови, а потом десятками задерживали их, новый Евромайдан собрался на Михайловской площади Киева.

На самой Михайловской площади собрались около 4 тысяч человек. Еще около 2 тысяч собрались на территории Михайловского собора, сообщает УНИАН.

Люди стоят с государственными флагами, часть из них стоит вдоль проезжей части площади и скандируют автомобилям лозунги Евромайдана и постоянно повторяют: "Милиция с народом!". Проезжающие авто отвечают им сигналами.

На территории Михайловского собора организованы пункты по раздачи горячей пищи и напитков. Постоянно прибывают новые митингующие.

Кроме того, на Михайловскую площадь приехали послы европейских стран. К митингующим подошли послы Польши, Канады и балтийских стран.Послы пообщались с митингующими и прессой, однако отказались подняться на импровизированную сцену возле монумента Княгине Ольги, мотивировав это тем, что как послы они не могут делать каких-либо заявлений от своего имени во время политических собраний.

Видео с новой акции протеста смотрите здесь.

Ранее "Главред" сообщал, что США и Европа уже отреагировали на разгон Евромайдана. Дипломаты назвали силовую акцию "Беркута" запугиванием и насилием над Евромайданом

Посол Великобритании в Украине Саймон Смит написал в своем Твиттере: "Был глубоко взволнован, когда увидел утром картины запугивания и насилия против мирного Евромайдана в Киеве".

А посольство США в Украине заявило: "Мы призываем правительство Украины уважать права гражданского общества и принципы свободы слова и свободы собраний, которые являются основными для демократических ценностей и краеугольным камнем нашего стратегического партнерства".

Больше о разгоне Евромайдана читайте здесь.