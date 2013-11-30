На Михайловской площади собрался новый Евромайдан, приехали послы ЕС

Акция Евромайдан в Киеве продолжается.
На самой Михайловской площади собрались около 4 тысяч человек. Еще около 2 тысяч собрались на территории Михайловского собора, сообщает УНИАН.
Люди стоят с государственными флагами, часть из них стоит вдоль проезжей части площади и скандируют автомобилям лозунги Евромайдана и постоянно повторяют: "Милиция с народом!". Проезжающие авто отвечают им сигналами.
На территории Михайловского собора организованы пункты по раздачи горячей пищи и напитков. Постоянно прибывают новые митингующие.
Кроме того, на Михайловскую площадь приехали послы европейских стран. К митингующим подошли послы Польши, Канады и балтийских стран.Послы пообщались с митингующими и прессой, однако отказались подняться на импровизированную сцену возле монумента Княгине Ольги, мотивировав это тем, что как послы они не могут делать каких-либо заявлений от своего имени во время политических собраний.
Видео с новой акции протеста смотрите здесь.
Ранее "Главред" сообщал, что США и Европа уже отреагировали на разгон Евромайдана. Дипломаты назвали силовую акцию "Беркута" запугиванием и насилием над Евромайданом
Посол Великобритании в Украине Саймон Смит написал в своем Твиттере: "Был глубоко взволнован, когда увидел утром картины запугивания и насилия против мирного Евромайдана в Киеве".
А посольство США в Украине заявило: "Мы призываем правительство Украины уважать права гражданского общества и принципы свободы слова и свободы собраний, которые являются основными для демократических ценностей и краеугольным камнем нашего стратегического партнерства".