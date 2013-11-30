Разгон Евромайдана: Тимошенко призвала не расходиться, Яценюк объявил забастовку

Лидеры оппозиции прокомментировали разгон Евромайдана в Киеве и обратились к своим сторонникам с призывами.

Так, экс-премьер Юлия Тимошенко призвала учаcтников акций протеста не расходиться и придти на народное вече в столице, назначенное на воскресенье, 1 декабря. Такое письмо зачитала дочь Тимошенко Евгения на брифинге в субботу, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Сейчас я обращаюсь к их (участников разогнанного Евромайдана - ред.) матерям и отцам с призывом не оставить это без ответа", - говорится в письме. Также Тимошенко уверена, что, если действия власти проигнорировать, тогда "мы не стоим свободы".

Экс-премьер призвала граждан Украины прийти на майданы, в том числе, в парк Шевченко в Киеве, где 1 декабря состоится вече. "Пропустим время – после будет поздно. Зло победит. Я обращаюсь ко всем украинцам с просьбой выступить против диктатуры и насилия Януковича. Я призываю вас всем народом выйти 1 декабря в 12 часов в парк Шевченко… Главное – не расходиться с майдана, пока режим не будет свергнут мирным путем", - обратилась к украинцам Тимошенко.

В свою очередь, один из лидеров "Батькивщины" Арсений Яценюк заявил о решении оппозиции объявить общенациональную забастовку.

"Нами принято совместное решение, тремя оппозиционными партиями, о формировании штаба национального сопротивления. И мы начали подготовку к общеукраинской национальной забастовке", - цитирует политика УНИАН.

Лидер "Свободы" Олег Тягнибок добавил, что к работе штаба будут приобщать и общественные организации, которые выразят желание "принимать участие в этом сопротивлении".

"Этот штаб будет четко брать на себя ответственность за те события, которые будут происходить в дальнейшем в государстве", - отметил Тягнибок и сказал, что штаб призывает завтра в 12 часов выйти на Майдан для объявления непосредственного плана действий, в частности, относительно импичмента Президента и отставки правительства.

Напомним, Евромайдан в Киеве был разогнан рано утром в субботу, 30 ноября.

На Михайловской площади в столице уже собирается новая акция: прямую видеотрансляцию с места протеста смотрите здесь.