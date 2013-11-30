Левочкина в Администрации президента заменит глава МВД - СМИ

Сергея Левочкина, который якобы подал в отставку с поста главы Администрации президента, заменит нынешний министр внутренних дел Виталий Захарченко.

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на свои источники в МВД.

По данным журналистов, место главы МВД, в свою очередь, получит Виктор Дубовик, который до этого работал первым заместителем министра внутренних дел.

Напомним, по данным СМИ, Левочкин подал в отставку с поста главы АП из-за разгона Евромайдана в Киеве.

Евромайдан в Киеве был разогнан "Беркутом" в ночь на субботу, 30 ноября. Фото и видео с места разгона смотрите здесь.