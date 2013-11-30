Новые подробности разгона Евромайдана в Киеве: "Беркут" отказывался выполнить приказ

Продолжает обрастать подробностями акция силовиков в Киеве, где в ночь на 30 ноября 2 тысячи бойцов "Беркута" дубинками разогнали Евромайдан.

Как оказалось, активистов Евромайдана разгоняли донецкий, луганский и крымский "Беркут". Об этом со ссылкой на информированный источник сообщает УНИАН.

"Насколько я знаю, там работал донецкий, луганский и симферопольский "Беркут", - отметил собеседник агентства, добавив при этом, что столичные правоохранители "в этом позоре участия не принимали, а наоборот, как могли, помогали людям уйти от побоища".

Кроме того, стало известно, что львовский "Беркут" тоже отказался выполнять приказы центра.

Об этом сообщают активисты из львовского Евромайдана на странице Евромайдан в Facebook.

В то же время, начальник ГУ МВД во Львовской области Александр Рудяк уверяет, что во Львов не вызвали дополнительных сил спецподразделения "Беркут".

Он рассказал Zaxid.net, что тех сил спецподразделения "Беркут", которые работают на территории области, достаточно для обеспечения общественного порядка.

Ранее "Главред" сообщал, что при разгоне Евромайдана были задержаны десятки человек, на них составили протоколы и утром отпустили.

Больше подробностей о разгоне Евромайдана в Киеве читайте здесь.