Инна Богословская вышла из Партии регионов, а также из фракции этой политсилы в Верховной Раде.
Народный депутат Инна Богословская заявила о выходе из Партии регионов, а также из фракции регионалов в парламенте.
Об этом сообщили в пресс-службе депутата, передает "Коммерсант-Украина".
"Я выхожу из Партии регионов и из состава фракции Партии регионов в парламенте", - заявила Богословская.
Напомним, сегодня из информированных источников СМИ стало известно, что в отставку подал глава Администрации Президента Сергей Левочкин.
Это решение могло быть вызвано несогласием с разгоном Евромайдана в Киеве, однако официального подтверждения этой информации пока не было.
Напомним, около четырех часов утра 30 ноября "Беркут" разогнал Евромайдан в Киеве.
Как стало известно позднее, львовские и киевские спецназовцы отказались выполнять приказ, и на разгон митинга пошли луганский, донецкий и крымский "Беркут".
Сейчас Евромайдан переехал на Михайловскую площадь, где уже собралось около 7 тысяч человек.