Богословская вышла из Партии регионов

Народный депутат Инна Богословская заявила о выходе из Партии регионов, а также из фракции регионалов в парламенте.

Об этом сообщили в пресс-службе депутата, передает "Коммерсант-Украина".

"Я выхожу из Партии регионов и из состава фракции Партии регионов в парламенте", - заявила Богословская.

Напомним, сегодня из информированных источников СМИ стало известно, что в отставку подал глава Администрации Президента Сергей Левочкин.

Это решение могло быть вызвано несогласием с разгоном Евромайдана в Киеве, однако официального подтверждения этой информации пока не было.

Напомним, около четырех часов утра 30 ноября "Беркут" разогнал Евромайдан в Киеве.

Как стало известно позднее, львовские и киевские спецназовцы отказались выполнять приказ, и на разгон митинга пошли луганский, донецкий и крымский "Беркут".

Сейчас Евромайдан переехал на Михайловскую площадь, где уже собралось около 7 тысяч человек.