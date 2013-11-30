Новый Евромайдан в Киеве: на Михайловской площади тысячи людей скандируют "Революция!"

Люди выходят на новую акцию протеста в столице.
После ночного разгона Евромайдана в центре Киева постоянно растет число участников новой акции протеста. На Михайловской площади уже собралось 7 тысяч человек, люди постоянно подходят.
Как сообщает УНИАН, митингующие скандируют: "Банду геть", "Не простим", "Революция".
С импровизированной трибуны возле монумента Княгини Ольги выступают народные депутаты и общественные активисты.
Проезжающие машины сигналят в поддержку митингующих, на некоторых авто прикреплены флаги Украины и Евросоюза.
На территории Михайловского собора также находится более тысячи митингующих. Сейчас там оборудованы пункты обогрева та раздача горячей еды.
Прямую видеотрансляцию с Михайловской площади смотрите здесь.
Напомним, "Беркут" разогнал Евромайдан в центре Киева рано утром 30 ноября. Разгон был жестоким, есть пострадавшие. Больше фото, видео и подробностей события смотрите здесь.
Оппозиция уже заявила о начале всеукраинской забастовки и призывает людей собраться на народное вече в Киеве 1 декабря.