Внутренние войска МВД приведены в полную боевую готовность - Яценюк

После акции силовиков в Киеве, где в ночь на 30 ноября 2 тысячи бойцов "Беркута" дубинками разогнали Евромайдан, лидер фракции "Батькивщина" Арсений Яценюк заявил, что часть внутренних войск МВД приведены в полную боевую готовностью

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Внутренние войска, которые дислоцируются в Киевской области, приведены в полную боевую готовность", - заявил он на брифинге в субботу.

По его словам, силы спецподразделения "Беркут", которые дислоцируются в восточных областях Украины, стянуты в Киев.

Яценюк также заявил, что в течение последней неделе "всем медицинским учреждениям Киева и Киевской области дано распоряжение обеспечить палаты для сильно травмированных лиц и для людей, которые получили ожоги".

Ранее "Главред" сообщал, что львовский и киевский "Беркут" не стали выполнять приказ о разгоне Евромайдана. Силовую акцию устроили донецкий, луганский и крымский спецназ.

Больше подробностей о разгоне Евромайдана в Киеве читайте здесь.