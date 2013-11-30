Политологи увидели провокации в разгоне Евромайдана

Показательные зверства крымского полка в Киеве – это провокация, нацеленная на то, чтобы сорвать евроинтеграцию Украины и подставить Президента перед грядущими выборами.

Об этом заявил руководитель Института медиа-моделирования и политико-экономического анализа "Перспектива" Евгений Черненко, пишет УНИАН.

"Милиция с удовольствием под прицелом телекамер зверски избивала беззащитных людей. Это ни что иное, как провокация – кому-то очень хочется сорвать евроинтеграцию Украины и подставить Виктора Януковича накануне президентских выборов. Заявление отдельных "регионалов" о том, что демонстрантов разогнали в 4 часа ночи, чтобы установить новогоднюю елку – слабая попытка переложить вину с больной головы на здоровую" - заявил эксперт.

Вчера накануне разгона Евромайдана подобное мнение высказал президент Украинской академии политических наук Николай Михальченко.

"Силовой сценарий по разгону Евромайдана возможен, если в Партии регионов победит "агрессивное крыло", не заинтересованное в подписании соглашения об ассоциации Украины с ЕС весной следующего года. Виктор Янукович в Вильнюсе договорился с лидерами стран ЕС о том, что соглашение об Ассоциации будет подписано в будущем. Возможно, уже в марте. Конечно, это не всем нашим соседям нравится. Не секрет, что в Партии регионов есть группа влиятельных людей, настроенных против евроинтеграции Украины. Сегодня они выступают в роли пятой колонны соседней страны, пытаясь скомпрометировать своего же Президента в глазах Евросоюза. Цель понятна — закрыть Украине путь в Европу на долгие годы. И не исключено, что этих "ястребов" мотивируют из-за пределов нашей страны", — сказал эксперт.