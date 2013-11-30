Азаров назвал разгон Евромайдана провокацией, обещал провести расследование

После того как в ночь на 30 ноября 2 тысячи бойцов "Беркута" дубинками разогнали Евромайдан, премьер Николай Азаров заявил, что считает акцию силовиков в Киеве провокацией и обещает, что ситуация будет тщательным образом расследована.

Об этом пресс-секретарь премьера Виталий Лукьяненко сообщил УНИАН.

"Позиция премьера заключается в том, что необходимо провести в сжатые сроки тщательное и объективное расследование, и для этого создана оперативно-следственная группа, которая такое расследование проведет, не взирая ни на что", - сообщил Лукьяненко.

Он также высказал позицию премьера, которая заключается в том, что власть совершенно не заинтересована в подобных "провокациях" и выступает за стабильность в стране.

"Ясно одно, что власть совершенно не заинтересована в подобных провокациях, а напротив — заинтересована в стабильности и спокойствии в стране. Поэтому расследование, по мнению премьера, должно быть прозрачным", - сказал Лукьяненко.

При этом он отметил, что премьер считает, что люди имеют право выражать свой протест путем законно организованных мирных акций.

"Премьер еще раз подчеркнул, что те, кто мирно и законно выражают свой протест, - вовсе не противники, а наши граждане, права которых нужно обеспечить. Выступая за евроинтеграцию, они выступают за тот курс, который проводили и будут проводить Президент и правительство", - сказал Лукьяненко.

Экс-премьер Юлия Тимошенко уже отреагировала на разгон Евромадана и призвала участников акций протеста не расходиться и придти на народное вече в столице, назначенное на воскресенье, 1 декабря. В свою очередь, один из лидеров "Батькивщины" Арсений Яценюк заявил о решении оппозиции объявить общенациональную забастовку.

Больше подробностей о разгоне Евромайдана в Киеве читайте здесь.