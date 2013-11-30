От субботы до субботы: Украина без ассоциации с ЕС и разгон Евромайдана

За минувшую неделю Украина воплотила в жизнь решение правительства о приостановке евроинтеграции в формате, который вряд ли найдет понимание у миллионов граждан нашей страны. Вместо подписания Соглашения об ассоциации произошли события, создающие ассоциацию с Беларусью и Россией.



100-тысячный митинг в поддержку европейской интеграции, проведенный преимущественно под партийными знаменами оппозиционных сил, перерос в акцию протеста в центре Киева. Требования отставки правительства и подписания Соглашения об ассоциации с ЕС власть показательно не услышала: Николай Азаров заверил, что не боится акций протеста, а Виктор Янукович постарался объяснить изменение своей позиции в интервью телевизионным каналам.



Откровенно говоря, получилось не слишком убедительно. Глава государства выглядел не очень уверенным в себе, от неудобных вопросов просто уходил, зато повторял, что будет действовать в контексте национальных интересов. Янукович отметил необходимость удешевления российского газа для Украины, трехсторонних переговоров с участием РФ и ЕС для снятия экономических проблем и подчеркнул, что ответы в деле Тимошенко должен давать суд, а не президент или Европейский Союз. Отметившая на уходящей неделе свой день рожденья экс-премьер призывала к подписанию Соглашения об ассоциации с ЕС любой ценой, вопреки тому, что она остается за решеткой, но ее слова остались неуслышанными.



На пару дней центр украинской политики переместился в Вильнюс, где проходил саммит "Восточного партнерства". Первыми туда отправились оппозиционные политики, для которых после слияния двух Евромайданов на Майдане Независимости стало не слишком уютно. Студенческая молодежь, как оказалось, плохо воспринимает лозунги, не подкрепленные искренним стремлением менять ситуацию. В литовской столице украинские оппозиционеры пообщались с европейскими соратниками и пообещали поддерживать курс на евроинтеграцию.



Но автограф под Соглашением об ассоциации Украины и ЕС мог поставить только Виктор Янукович. Переговоры с ним европейских лидеров продолжались до утра 29 ноября, но украинский президент оказался непреклонным в своем стремлении сделать паузу в европейской интеграции Украины. Показательно, что его российский коллега Владимир Путин всю минувшую неделю призывал европейцев не шантажировать Украину, при этом отмечая, что о пересмотре российско-украинского газового контракта речь не идет.



Саммит "Восточного партнерства" закончился на подчеркнуто вежливых тонах, которыми европейские политики скрывали досаду от неподписания Соглашения об ассоциации. Зато лидеры оппозиции вернулись на Родину дружной троицей и, призвав страну с Евромайдана к отставке президента и правительства, отправились в студию "Шустер Live", где преодолевали сопротивление, чтобы оказаться в эфире.

Во время телевизионной трансляции Виталий Кличко вслух предположил возможность выдвижения единого кандидата в президенты от оппозиции и импичмента действующего главы государства. Новая акция протеста анонсирована на 1 декабря. Власть словно услышала лидера "УДАРа": в ночь с пятницы на субботу милицейский спецназ зачистил Евромайдан в центре Киева, при этом пострадали несколько десятков человек. Похоже, начало зимы в Украине будет горячим.



Последний день осени Украина встретила не только разгоном Евромайдана, но и слухами об отставке главы президентской администрации Сергея Лёвочкина. Оппозиция обещает не только заблокировать работу Верховной Рады, но и требует отставки Виталия Захарченко, которого сватают на пост главы АП.

Короткая скамейка запасных Виктора Януковича подталкивает главу государства к поиску компромиссов со своими политическими оппонентами, но желания сесть за круглый стол пока не демонстрируют ни власть, ни оппозиция. Многое будет зависеть от результатов акции протеста, запланированной оппозиционерами на 1 декабря.