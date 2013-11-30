Жестокий разгон Евромайдана в Киеве: опубликовано новое видео

В Сети появилось новое видео разгона Евромайдана в центре Киева. Напомним, в ночь на 30 ноября бойцы "Беркута" разогнали акцию на Майдане Независимости.

На записи, которую публикует "5 канал", видно, что разгон был очень жестоким - спецназ бил людей ногами и дубинками, избивал лежачих и преследовал разогнанных активистов даже за пределами Майдана Независимости.

Также журналистам удалось взять комментарий у бойцов спецназа - один из них заявил, что на месте разогнанной акции поставят "елку для деток".

Напомним, после разгона Евромайдана на Михайловской площади в Киеве началась новая акция протеста. Прямую видеотрансляцию смотрите здесь.

Во время ночного разгона пострадали более 30 человек, 7 были госпитализированы. А в милиции заявили, что пострадали 12 их сотрудников.



Также оппозиция собирает акцию протеста в Киеве на 1 декабря.