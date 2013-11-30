Европа осудила кровавый разгон Евромайдана

МИД Литвы, которая в настоящее время председательствует в Евросоюзе, осудил применение силы против мирных демонстрантов в центре Киева.

Об этом сообщает УНИАН.

"Применение силы против мирных протестующих в центре Киева достойно осуждения. Мы призываем украинское правительство уважать права человека и удостовериться, что его действия отвечают принципам верховенства права. Мы внимательно следим за событиями в Украине", - говорится в заявлении.

Напомним, министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт также осудил применение силы.

"Украина должна уважать право граждан на мирный протест. Боюсь, что Янукович переходит к репрессиям. Чрезвычайно опасно для Украины", - заявил Бильдт в Твиттере.

Также осудил разгон Евромайдана и комиссар ЕС по расширению и европейской политики соседства Штефан Фюле

"Слежу за событиями в Украине с большой озабоченностью, призываю воздерживаться от применения силы против тех, кто мирно выражает свои взгляды", - заявил он в своем Твиттере.

Напомним, как сообщал "Главред", около четырех часов утра 30 ноября "Беркут" провел силовой разгон Евромайдана в центре Киева. Главные подробности смотрите здесь.