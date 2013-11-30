Россия о разгоне Евромайдана: украинский народ сам разберется

МИД России отреагировал на жестокий разгон Евромайдана в Киеве. В Москве выразили надежду на то, что украинский народ сам во всем разберется.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя, сообщает ИТАР-ТАСС.



"Мы надеемся, что украинский народ сам во всем разберется. Противников и сторонников евроинтеграции в стране по опросам почти поровну. Не учитывать это нельзя", - сказал дипломат.



"Но главное, чтобы руководство страны и ее граждане осознали, какие перспективы для повседневной жизни сулит тот или иной выбор", - подчеркнул Небензя.



"Соглашение об ассоциации в Вильнюсе подписано не было, - обратил он внимание. - Это означает только одно: Киев решил взять паузу и внимательно все еще раз взвесить".

Напомним, после разгона Евромайдана на Михайловской площади в Киеве собралась новая акция протеста: прямую видеотрансляцию смотрите здесь.

Видео с места разгона Евромайдана смотрите здесь.