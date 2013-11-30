После разгона Евромайдана страны ЕС вызывают послов Украины

После силового разгона Евромайдана в центре Киева правительства Польши, Германии, Италии и Великобритании вызвали украинских послов для объяснения этой ситуации, а также последних событий, которые произошли в Украине.

Об этом в ходе митинга на Михайловской площади заявил лидер ВО "Свобода" Олег Тягнибок, передает УНИАН.

По его словам, правительство Британии в ближайшее время также подготовит свое критическое заявление по поводу тех событий, которые произошли в Украине.

Ранее свое осуждение силового разгона Евромайдана высказали в Евросоюзе.

"Применение силы против мирных протестующих в центре Киева достойно осуждения. Мы призываем украинское правительство уважать права человека и удостовериться, что его действия отвечают принципам верховенства права. Мы внимательно следим за событиями в Украине", - говорится в заявлении Европы.

Напомним, как сообщал "Главред", в ночь на 30 ноября "Беркут" провел силовой разгон Евромайдана в центре Киева, главные подробности смотрите здесь.

В результате "очистки" главной площади страны 35 участников акции обратились к врачам за помощью.