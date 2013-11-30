Разгон Евромайдана: милиция, прокуратура и Обмудсмен начали свои расследования

После жесткого разгона Евромайдана столичная милиция открыла уголовное производство по статье "превышение служебных полномочий" бойцами "Беркута", "хулиганство" и "сопротивление работникам милиции" - относительно протестующих.

Об этом сообщает УНИАН.

"В реестр уже внесено дело по факту не предоставления возможности работникам благоустройства приступить к работам на Майдане - ст. 196 "хулиганство". Есть также статья 342 "сопротивление работникам милиции" и ст. 365 "превышение служебных обязанностей". Они все фактовые, и внесены в Единый государственный реестр досудебных расследований", - сказал Коряк.

О начале своего расследования заявила и Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская.

Она пообещала расследовать сообщения, распространенные в СМИ, относительно силового разгона Евромайдана.

Лутковская напомнила, что Конституция Украины гарантирует каждому право собираться мирно, без оружия и проводить собрания, митинги, шествия и демонстрации.

"Однако ночью 30 ноября 2013 года работники милиции, применив грубую силу, прекратили мирное собрание. Видеозаписи этих событий, которые находятся в публичном доступе, свидетельствуют о том, что физическая сила, примененная работниками милиции, была чрезмерной", - отмечает Лутковская.

"В связи с этим по собственной инициативе открыто производство Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека по сообщениям, распространенными в средствах массовой информации относительно событий, которые произошли в ночь на 30 ноября 2013 года на Майдане Независимости в Киеве", - говорится в заявлении.

Цель производства – инициировать соответствующее расследование Генеральной прокуратурой относительно законности действий сотрудников милиции, применения ими спецсредств, задержания и доставки граждан в отделение милиции, чтобы удостовериться в его прозрачности и эффективности, а также обеспечить информирование общественности об ответственности тех лиц, которые нарушили закон.

В связи с тем, что вопрос применения спецсредств необходимо рассматривать как в целом, так и учитывая каждую конкретную ситуацию, Лутковская обращается с предложением к тем, кто считает себя пострадавшим от применения силы со стороны работников милиции 30 ноября 2013 года, обратиться с заявлением к Омбудсмену.

Также Лутковская обратилась и к народным депутатам с просьбой рассмотреть и принять закон о мирных собраниях, как того требует уже второе решение Европейского суда по правам человека.

Обмудсмен подчеркнула, что Европа настаивает на принятии Украиной нормы, в которой будут предусмотрены четкие правила для всех участников мирных собраний, и особенно – для работников милиции.

В том числе должен быть предусмотрен исчерпывающий перечень оснований для вмешательства в мирные собрания, а также жесткие правила, которые регламентировали бы применение спецсредств во время прекращения собраний.

Напомним, как сообщал "Главред", в ночь на 30 ноября в центре Киева "Беркут" провел силовой разгон Евромайдана, главные подробности смотрите здесь.