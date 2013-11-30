В Киеве на Михайловской площади уже 15 тысяч: оппозиция выдвинула несколько требований

30 ноября 2013, 17:20

Яценюк, Кличко и Тягнибок прибыли на Михайловскую площадь.

Митинг на Михайловской площади

На Михайловской площади в Киеве, где после разгона Евромайдана началась новая акция протеста, уже собралось 15 тысяч человек. На митинге были озвучены требования оппозиции, главное из которых - отставка власти.

Как сообщает УНИАН, люди продолжают прибывать на митинг. Протестующие обустраивают инфраструктуру, в частности, на территории Михайловского монастыря действуют пункты обогрева, раздачи горячей еды и оказания информационной и консультативной помощи.

Кроме того, на Михайловскую приехали лидеры оппозиции Арсений Яценюк, Виталий Кличко и Олег Тягнибок, которые перед этим провели встречу с послами ЕС. Яценюк выступил перед митингующими и озвучил требования оппозиции

В интервью журналистам на Михайловской площади Яценюк сообщил, что во время встречи с европейскими дипломатами был "очень серьезный разговор о том, что время деклараций закончилось/ "Должно быть время действий", - отметил оппозиционер, сказав также, что ряд стран Европы уже вызвал послов Украины для дачи объяснений.

"Мы надеемся на четкую и жесткую реакцию западного мира. Украина - не Россия. Киев - это не Минск. А Януковичу до Путина и Лукашенко тоже далеко", - отметил политик.

Он также уверен, что приказ о разгоне митинга был отдан непосредственно главой государства. "Это его приказ, и Виктор Янукович за эти дни должен быть отправлен в отставку", - отметил Яценюк.

Выступая на митинге, оппозиционер подчеркнул, что должны ответить за свои действия и непосредственные исполнители данного приказа — министр внутренних дел Виталий Захарченко, а также руководители ряда областных спецподразделений "Беркута", в частности Днепропетровского, Луганского и других, которые применили силу против митингующих на Майдане Независимости.

Оппозиционер заявил, что необходимо создавать стачкомы для объявления общенациональной забастовки, результатом которого должна стать досрочная отставка Президента Украины.

"Мы должны бастовать до тех пор, пока не будут выполнены наши требования, — отставка Захарченко, правительства и отставка президента Януковича", - отметил Яценюк. Прямую видеотрансляцию с Михайловской площади смотрите здесь.

Напомним, Евромайдан в Киеве был разогнан рано утром 30 ноября. "Беркут" при этом жестоко избивал митингующих: смотрите видео.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Евромайдан Яценюк оппозиция забастовка протест Михайловская площадь разгон Евромайдана
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Новости
03:32
"Молодежь нашла себе забаву": в Черкасской области подросток отправил в нокаут пожилого мужчину
03:06
Кипр стал крупнейшим работодателем украинцев
02:27
Новое грехопадение. В США учитель-священник "развел" на секс школьницу
01:51
Apple предлагает заменить паспорта айфонами
01:14
В Британии пьяный и голый офицер устроил дебош в уборной
00:48
“Взгляд тигрицы”. В Сети расхвалили фото Нади Дорофеевой для глянца
00:17
Эксперт назвал возможный курс гривни к доллару на конец 2018-го
09 августа, четверг
23:45
Сытник заявил, что делом Холодницкого теперь занимается СБУ
23:30
"Заря" - "Брага" 1:1, статистика, видео голов Видео
23:15
В ЦАР нашли телефон, ноутбук и флешки одного из убитых журналистов
22:44
Скандал в Харькове: пьяная медсестра избила ребенка в больнице Видео
22:43
Новые британские атомные ракетоносцы могут не войти в строй из-за брака сварщиков - The Times
22:13
"Мариуполь" — "Бордо" 1:3: видео голов матча квалификации Лиги Европы Видео
22:05
"Добивали на поле боя": ООН рассказала об убийствах украинских военнопленных и раненых в Иловайском котле
21:52
"Мне осталось две недели": Кобзон рассказал, как у него нашли рак
21:48
По итогам вступительной кампании-2018 в украинских ВУЗах пустует 12% бюджетных мест
21:20
Адвокат рассказал, сколько имущества хочет отсудить Степаненко у Петросяна
21:05
"Заря" — "Брага": онлайн-видеотрансляция матча квалификации Лиги Европы Видео
20:55
В России внезапно скончался звезда популярных сериалов
20:31
США создадут космические войска до 2020 года - AP
20:21
Экс-тренер "Динамо" может возглавить чемпиона Польши
19:54
Четверых "торнадовцев" после бунта посадили в карцер - полиция
19:29
В КНДР выдвинули официальному Вашингтону "ядерный" ультиматум
19:28
В ЦИК хотят лишать гражданства Украины участников "референдума" на Донбассе
19:20
“Какое чудесное платье”. Настя Каменских похвасталась игривым снимком
18:31
Rockstar впервые показали геймплей Red Dead Redemption II Видео
18:30
В России рассказали о состоянии Сенцова и показали фото Фото
18:16
"Дети сепаров": Ницой хочет запретить детям с Донбасса отдыхать в украинских летних лагерях Видео
18:15
США перебросили в Европу еще одну эскадрилью F-22
18:03
“Мертвая земля”. Писатель объяснил, почему Донбасс “на хрен” не нужен Путину
17:52
Российский МИД заявил о "зеркальном" ответе на новые санкции США
17:43
Энрике Иглесиас анонсировал шоу в Киеве: названа дата
17:34
Осужденные бойцы "Торнадо" взбунтовались в Лукьяновском СИЗО Видео
17:19
“Похитили и истязают”. В России Сенцова убивают — политолог
16:59
В Голландии политик покончила с собой после изнасилования мусульманами
16:59
Порошенко процитировал Сталина
16:33
"Возвращение к естественному состоянию": у Порошенко оценили последствия засухи в Крыму
16:29
Убийство ветерана АТО "Сармата" в Бердянске было заказным - полиция
16:11
В Москве скончалась легендарная советская артистка
15:52
Бывший топ-менеджер дочки "Нафтогаза" задержан на крупной взятке
15:40
"Заря" — "Брага", "Мариуполь" — "Бордо": прогнозы букмекеров, где смотреть матчи квалификации Лиги Европы
15:18
В "Укрзализныце" рассказали, когда и как будет курсировать "поезд четырех столиц"
14:55
"Береги яйца!": в Сети затроллили новое фото полуголого Козловского
14:44
Эксперт оценил критичность новых санкций США против России
14:31
Таможня подала апелляцию на отмену многомиллиардного штрафа для главы "Нафтогаза" Коболева
14:27
Скандал в Харькове: полицейские жестоко избили подозреваемую и вывезли ее в лес
14:25
Под драку и "выкручивание рук" суд решил не пускать Савченко на поруки
14:19
“Сплошной силикон”. Светлана Лобода в Турции позировала в пляжном наряде, опубликовано фото
13:53
Синоптик предупредила, когда в Киеве усилится жара Видео
13:53
В базу "Миротворца" внесли легендарного советского композитора
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять