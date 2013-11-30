В Киеве на Михайловской площади уже 15 тысяч: оппозиция выдвинула несколько требований

На Михайловской площади в Киеве, где после разгона Евромайдана началась новая акция протеста, уже собралось 15 тысяч человек. На митинге были озвучены требования оппозиции, главное из которых - отставка власти.

Как сообщает УНИАН, люди продолжают прибывать на митинг. Протестующие обустраивают инфраструктуру, в частности, на территории Михайловского монастыря действуют пункты обогрева, раздачи горячей еды и оказания информационной и консультативной помощи.

Кроме того, на Михайловскую приехали лидеры оппозиции Арсений Яценюк, Виталий Кличко и Олег Тягнибок, которые перед этим провели встречу с послами ЕС. Яценюк выступил перед митингующими и озвучил требования оппозиции

В интервью журналистам на Михайловской площади Яценюк сообщил, что во время встречи с европейскими дипломатами был "очень серьезный разговор о том, что время деклараций закончилось/ "Должно быть время действий", - отметил оппозиционер, сказав также, что ряд стран Европы уже вызвал послов Украины для дачи объяснений.

"Мы надеемся на четкую и жесткую реакцию западного мира. Украина - не Россия. Киев - это не Минск. А Януковичу до Путина и Лукашенко тоже далеко", - отметил политик.

Он также уверен, что приказ о разгоне митинга был отдан непосредственно главой государства. "Это его приказ, и Виктор Янукович за эти дни должен быть отправлен в отставку", - отметил Яценюк.

Выступая на митинге, оппозиционер подчеркнул, что должны ответить за свои действия и непосредственные исполнители данного приказа — министр внутренних дел Виталий Захарченко, а также руководители ряда областных спецподразделений "Беркута", в частности Днепропетровского, Луганского и других, которые применили силу против митингующих на Майдане Независимости.

Оппозиционер заявил, что необходимо создавать стачкомы для объявления общенациональной забастовки, результатом которого должна стать досрочная отставка Президента Украины.

"Мы должны бастовать до тех пор, пока не будут выполнены наши требования, — отставка Захарченко, правительства и отставка президента Януковича", - отметил Яценюк. Прямую видеотрансляцию с Михайловской площади смотрите здесь.

Напомним, Евромайдан в Киеве был разогнан рано утром 30 ноября. "Беркут" при этом жестоко избивал митингующих: смотрите видео.