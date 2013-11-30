Стало известно, кто приказал разогнать Евромайдан: милиция обвиняет "провокаторов"

Приказ разогнать Евромайдан в Киеве отдал начальник Главного управления МВД в столице Валерий Коряк.

Об этом заявил он сам на брифинге, сообщает УНИАН. В то же время, милиционер заявил, что на акции были провокаторы.

"Я принял решение направить "Беркут", - сказал Коряк.

Также он рассказал, что в "обеспечении доступа коммунальных служб к подготовке Майдана Независимости к новогодним праздникам (то есть, в разгоне - ред.) было задействовано 300 бойцов "Беркута".

По словам Коряка, в полночь один из координаторов Евромайдана сообщил о прекращении акции, в связи с чем работники коммунальных служб приняли решение продолжить установку елки и других новогодних атрибутов и обратились к правоохранителям с просьбой обеспечить доступ к центральной площади.

Милицейский начальник сказал, что правоохранители попросили митингующих освободить Майдан, но в ответ в них полетели камни, палки, "банки с зеленым горошком", после чего и начался разгон.

Отвечая на вопрос, готов ли он уйти в отставку после сегодняшних событий, Коряк сказал: "Вопрос о моей отставке и ответственности будет принимать прокуратура и МВД после проверки... если я что-то нарушил, я буду отвечать".

Начальник киевской милиции также обвинил в начавшейся силовой акции "провокаторов", которые, по его словам, были на Евромайдане.

"Я заверяю, что милиция не была настроена на агрессию и применение силы. Это все было ситуативно. Ситуация была спровоцирована... Я принял решение направить "Беркут", исходя из ситуации, которая сложилась. Никаких приказов никто не давал на применение силы. Этот конфликт милиции был не нужен", – цитирует Коряка "Интерфакс-Украина".

Глава столичного МВД добавил, что всем событиям, которые произошли на Евромайдане, будет дана надлежащая оценка, в том числе будут расследованы инциденты с избиением представителей СМИ.

Напомним, Евромайдан в Киеве был жестоко разогнан рано утром 30 ноября: видео разгона смотрите здесь.

На Михайловсокй площади в столице собралась новая акция протеста - на нее пришло уже не менее 15 тысяч человек. Прямую видеотрансляцию с места митинга смотрите здесь.