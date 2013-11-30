Михайловская площадь и Евромайдан после разгона: опубликованы фото

После жесткого разгона Евромайдана в центре Киева на Майдане независимости установили металлические щиты, и начали монтировать новогоднюю елку.

Охрану этого мероприятия осуществляют 300 бойцов "Беркута".

Стоит отметить, что ранее для подобных действий коммунальщиков не требовалось никакой охраны.

В то же время митингующие продолжают прибывать на Михайловскую площадь, куда переместились протестующие после разгона Евромайдана.

По состоянию на 17:30 их количество оценивалось в 15 тысяч человек.

Напомним, как сообщал "Главред", в ночь на 30 ноября "Беркут" провел силовой разгон Евромайдана в центре Киева, главные подробности смотрите здесь.

Фото: УНИАН, "Вести".