Михайловская площадь и Евромайдан после разгона: опубликованы фото

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Центальная площадь после разгона Евромайдана Вести
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Центальная площадь после разгона Евромайдана Вести
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Центальная площадь после разгона Евромайдана Вести
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Центальная площадь после разгона Евромайдана Вести
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Центальная площадь после разгона Евромайдана Вести
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Центальная площадь после разгона Евромайдана Вести
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Михайловская площадь, 30 ноября УНИАН
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Михайловская площадь, 30 ноября УНИАН
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Михайловская площадь, 30 ноября УНИАН
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Михайловская площадь, 30 ноября УНИАН
-
Михайловская площадь, 30 ноября УНИАН
-
Михайловская площадь, 30 ноября УНИАН
-
Михайловская площадь, 30 ноября УНИАН
-
Михайловская площадь, 30 ноября УНИАН
-
Михайловская площадь, 30 ноября УНИАН
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Михайловская площадь, 30 ноября УНИАН
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Михайловская площадь, 30 ноября Twitter
После жесткого разгона Евромайдана в центре Киева на Майдане независимости установили металлические щиты, и начали монтировать новогоднюю елку.
Охрану этого мероприятия осуществляют 300 бойцов "Беркута".
Стоит отметить, что ранее для подобных действий коммунальщиков не требовалось никакой охраны.
В то же время митингующие продолжают прибывать на Михайловскую площадь, куда переместились протестующие после разгона Евромайдана.
По состоянию на 17:30 их количество оценивалось в 15 тысяч человек.
Напомним, как сообщал "Главред", в ночь на 30 ноября "Беркут" провел силовой разгон Евромайдана в центре Киева, главные подробности смотрите здесь.
Фото: УНИАН, "Вести".